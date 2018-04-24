На посаді держсекретаря США Помпео підтримуватиме Україну у війні з Росією - екс-посол

Відставка Тіллерсона і майбутнє призначення Помпео на посаду держсекретаря не вплинуть на ставлення США до України.

Майк Помпео повністю підтримуватиме Україну у війні з російським агресором, коли буде затверджений на посаді держсекретаря США.

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Про це заявив колишній посол України в США, представник України у робочій підгрупі з політичних питань Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі Олександр Моцик у коментарі кореспонденту УНІАН.

«Я думаю, зміни державних секретарів у США – відставка Тіллерсона і майбутнє призначення Помпео на посаду держсекретаря - не вплинуть якимось чином на ставлення США до України. Політика США стосовно Києва є добре сформована, консолідована і вона є системною», - сказав Моцик.

За словами дипломата, ця політика полягає у тому, що «США повністю підтримують нас у нашій війні з російським агресором. США не визнають анексії Криму, засуджують окупацію Донбасу, втручання Росії у справи України».

Як сказав Моцик, США однозначно стоять на українському боці, відстоюють територіальну цілісність України, включаючи Крим і Донбас.

«Важливим є те, що Вашингтон надає Україні фінансово-економічну та військову допомогу, можливо, не все те, що ми на сьогодні хочемо, але вже допомога складає досить солідну суму – приблизно 3 млрд доларів США, причому мільярд був виділений на військові цілі. Я думаю, що без американської допомоги нам було б дуже важко вижити», - підкреслив він.

«Дуже важливо, що США не тільки самі на боці України, але вони підштовхують до цього і Європу», - зауважив Моцик.

Як повідомляв УНІАН, президент США Дональд Трамп вирішив призначити директора ЦРУ Помпео новим державним секретарем замість Рекса Тіллерсона. Трамп пояснив, що відставка Тіллерсона пов'язана з розбіжностями у питаннях зовнішньої політики, зокрема ядерної угоди з Іраном.

Тіллерсон формально до 31 березня обіймав посаду держсекретаря США.

24 квітня комітет Сенату з міжнародних відносин підтримав кандидатуру Помпео на посаду держсекретаря.