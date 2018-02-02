Ескалації конфлікту в Україні з боку РФ через санкції США чекати не варто - російський політолог

Андрій Піонтковський вважає, що ескалації конфлікту в Україні з боку Росії не буде.

Ескалації конфлікту в Україні з боку Росії через можливі нові санкції США чекати не варто.

Таку думку в ефірі програми "Право на владу" на телеканалі 1+1 висловив російський політолог, один з авторів "кремлівської доповіді" Андрій Піонтковський.

"Яка там ескалація? Вони там думають, як врятувати свій знаменитий "російський трильйон" у Вашингтоні, і йдуть для цього на всі хитрощі", - сказав він.

Піонтковський зазначив, що російська влада намагається пом'якшити наслідки майбутніх санкцій.

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"Та версія "кремлівської доповіді", яку ми розробляли, вона була значно пом'якшена буквально в ніч опублікування якимись таємничими фігурами нагорі. А тепер я розумію якими. Буквально кілька годин тому була прес-конференція (глави ЦРУ) Помпео, де він з великою симпатією говорив про зустріч зі своїми видатними російськими колегами – ФСБ, ГРУ і зовнішньої розвідки (РФ). Один з них включений до санкційного списку і якщо судити за їхньою діяльністю в агресії проти України, вони першорядні військові злочинці. Однак Помпео задоволений, як з ними обговорював боротьбу з ісламським тероризмом", - сказав політолог.

Нагадаємо, у вівторок, 30 січня, Міністерство фінансів США оприлюднило "кремлівський список" - перелік осіб, наближених до президента РФ Володимира Путіна, проти яких будь-якого часу можуть бути введені санкції. Загалом до нього увійшло 210 осіб, з яких 114 з вищого політичного олімпу. Інші 96 осіб представлені мільярдерами, чиї прізвища були взяті просто зі списку Forbes із статком більше мільярда доларів. Серед них відомі брати Борис і Аркадій Ротенберги, засновник Яндексу Аркадій Волож, Роман Абрамович, власник Лукойл Вагіт Алекперов, Євген Касперський та інші.