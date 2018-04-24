Саміт G7: Росія повинна нести відповідальність за агресію на Донбасі і в Криму - Держдеп

На саміті в Торонто представники країн G7 заявили, що можуть запровадити нові санкції проти Росії через ситуацію в Україні та Сирії.

Країни G7 єдині у намірі залучити Російську Федерацію до відповідальності за агресію в Україні. Про це йдеться в комюніке за підсумками зустрічі глав МЗС країн G7 у Торонто, яке опубліковано на сайті Держдепу.

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Страні G7 закликають Росію виконати свої зобов'язання у Мінську з деескалації насильства і повернути контроль Україні над Кримом.

"Ми також єдині в нашому намірі залучити Росію до відповідальності за дії в Україні. G7 закликає Росію виконати свої зобов'язання в рамках мінських угод, знизити рівень насильства і повернути Україні контроль над Кримом", - йдеться в повідомленні.

На саміті в Торонто країни G7 також відзначили, що Росія повинна бути конструктивним партнером по Сирії, інакше її можуть притягнути до відповідальності.

"Країни G7 згодні з тим, що Росія повинна припинити створювати перешкоди на шляху миру і дотримуватися зобов'язань, які вона вступила у відповідності з резолюцією 2401 РБ ООН, і змусити режим Асада зробити те ж саме", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що США ввели нові санкції проти Росії 6 квітня. У санкційний список потрапили бізнесмени Олег Дерипаска, Ігор Ротенберг, Сулейман Керімов і Кирило Шамалов. Також у списку санкцій опинилися голова російського "Газпрому" Олексій Міллер, секретар Ради безпеки Микола Патрушев і голова Роскомнагляду Олександр Жаров. Також були введені санкції щодо 15 російських компаній.