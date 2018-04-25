ЗСУ увійшли до десятки найсильніших армій Європи - Порошенко
21:49, 25 квітня 2018Політика
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Українська армія наразі займає восьме місце в рейтингу найефективніших армій.
ЗСУ посіло 8 місце серед найсильніших армій Європи / фото Міністерство оборони України
Президент України Петро Порошенко привітав Збройні сили України з восьмим місцем у рейтингу найефективніших армій Європи.
Про це повідомив президент України Петро Порошенко на сторінці в Facebook.
За словами глави держави, українська армія наразі займає восьме місце в рейтингу найефективніших армій.
"ЗСУ увійшли до десятки найсильніших армій Європи. За версією Global Firepower, саме українська армія – найсильніша на європейському континенті серед збройних сил країн-не членів НАТО. Пишаємося нашими військовими!" - зазначив Порошенко.
Нагадаємо, раніше директор Міжнародного військового штабу НАТО, генерал-лейтенант Ян Брукс заявив, що Україна має реструктуризувати Збройні сили (ЗСУ) у відповідності до стандартів НАТО та завершити комплексні реформи.
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