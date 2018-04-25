ЗСУ увійшли до десятки найсильніших армій Європи - Порошенко

Українська армія наразі займає восьме місце в рейтингу найефективніших армій.

Президент України Петро Порошенко привітав Збройні сили України з восьмим місцем у рейтингу найефективніших армій Європи.

Про це повідомив президент України Петро Порошенко на сторінці в Facebook.

За словами глави держави, українська армія наразі займає восьме місце в рейтингу найефективніших армій.

"ЗСУ увійшли до десятки найсильніших армій Європи. За версією Global Firepower, саме українська армія – найсильніша на європейському континенті серед збройних сил країн-не членів НАТО. Пишаємося нашими військовими!" - зазначив Порошенко.

Нагадаємо, раніше директор Міжнародного військового штабу НАТО, генерал-лейтенант Ян Брукс заявив, що Україна має реструктуризувати Збройні сили (ЗСУ) у відповідності до стандартів НАТО та завершити комплексні реформи.