У НАТО заявили, що Україна має провести реструктуризацію Збройних сил

Зокрема, підрозділи Збройних сил України мають тренуватись у відповідності до стандартів НАТО.

Україна має реструктуризувати Збройні сили (ЗСУ) у відповідності до стандартів НАТО та завершити комплексні реформи.

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Про це заявив директор Міжнародного військового штабу НАТО, генерал-лейтенант Ян Брукс у Києві, передає РБК-Україна. "Україна повинна провести певні реформи. Перш за все йдеться про комплексні реформи. Зокрема, Україна має забезпечити демократичний контроль за збройними силами. По-друге, провести реструктуризацію усіх структур ЗСУ у відповідності до тих схем, які ми звикли застосовувати в НАТО. По-третє, коли йдеться про підготовку, йдеться про конкретні підрозділи. Вони мають тренуватись у відповідності до стандартів НАТО", - заявив Брукс.

Як повідомляв УНІАН, ЗСУ за рік піднялися на одну сходинку в рейтингу найсильніших армій світу Global Firepower серед 136 країн. Так, ВСУ зайняли 29 місце. У трійку лідерів входять США, Росія і Китай.