Кваснєвський назвав чутки про своє призначення в уряд України "жартом до дня народження"

Про це повідомляє Радіо Свобода.

«Я нічого про таку концепцію не знаю. Схоже на те, що це жарт із нагоди мого дня народження», – сказав політик в інтерв’ю польському радіо TOK FM. Завтра Квасневський відзначатиме своє 60-річчя.

Читайте такожЯценюк озвучив пропозиції щодо майбутніх можливих міністрів (повний список)Раніше сьогодні російське агентство ТАСС подало коментар неназваних представників «політичних кіл України», що Квасневського можуть призначити віце-прем'єр-міністром з питань євроінтеграції в українському Кабміні.

До цього чинний прем'єр-міністр Арсеній Яценюк заявив, що хоче запросити на дану посаду одного з європейських лідерів.

Голова Центру прикладних політичних досліджень «Пента» Володимир Фесенко вважає, що призначення в уряд іноземця може призвести до багатьох проблем, оскільки людині, яка не знає специфіку українського державного управління, буде важко буде працювати в Кабінеті міністрів України.