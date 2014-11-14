Яценюк хоче запросити одного з лідерів ЄС на посаду віце-прем'єра з євроінтеграції
Коаліційна угода, яка буде підписана між представниками політичних сил, які увійшли до нового складу Верховної Ради за результатами виборів, передбачатиме пункт про неодмінне виконання програми співпраці України з МВФ.
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк на прес-конференції.
«МВФ почне перемовини виключно з новим складом Кабінету міністрів, – сказав голова уряду. – А в коаліційній угоді буде чіткій пункт виконання урядом програми з МВФ і ухвалення всіх актів законодавства, у тому числі з непопулярних кроків, і одностайна підтримка непопулярних реформ усією коаліцією і всією демократичною більшістю. Успіх України - в єдності президента, уряду і парламенту, та у відповідальності – президента, уряду і парламенту перед народом».
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Яценюк запропонував, аби ключовий напрямок розвитку країни - інтеграції з Європейським Союзом - очолив європейський політик. «Щодо посади віце-прем’єр-міністра з питань європейської інтеграції, маю думку запросити на цю посаду одного з європейських лідерів», - сказав Яценюк і додав, що остаточне рішення щодо кандидатури буде оголошено після всіх перемовин.
Згідно з законом про Кабінет міністрів, членом уряду може бути лише громадянин України.
"Членами Кабінету Міністрів України можуть бути громадяни України, які мають право голосу, вищу освіту та володіють державною мовою", - сказано у сьомій статті документу.