Яценюк хоче запросити одного з лідерів ЄС на посаду віце-прем'єра з євроінтеграції

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк на прес-конференції.

«МВФ почне перемовини виключно з новим складом Кабінету міністрів, – сказав голова уряду. – А в коаліційній угоді буде чіткій пункт виконання урядом програми з МВФ і ухвалення всіх актів законодавства, у тому числі з непопулярних кроків, і одностайна підтримка непопулярних реформ усією коаліцією і всією демократичною більшістю. Успіх України - в єдності президента, уряду і парламенту, та у відповідальності – президента, уряду і парламенту перед народом».

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Яценюк запропонував, аби ключовий напрямок розвитку країни - інтеграції з Європейським Союзом - очолив європейський політик. «Щодо посади віце-прем’єр-міністра з питань європейської інтеграції, маю думку запросити на цю посаду одного з європейських лідерів», - сказав Яценюк і додав, що остаточне рішення щодо кандидатури буде оголошено після всіх перемовин.

Згідно з законом про Кабінет міністрів, членом уряду може бути лише громадянин України.

"Членами Кабінету Міністрів України можуть бути громадяни України, які мають право голосу, вищу освіту та володіють державною мовою", - сказано у сьомій статті документу.