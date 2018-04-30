Порошенко привітав прикордонників з професійним святом
09:36, 30 квітня 2018Політика
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Президент переконаний, що прикордонники і надалі залишатимуться взірцем професіоналізму, чесності і самовідданості.
Президент переконаний, що прикордонники і надалі залишатимуться взірцем професіоналізму \ УНІАН
Президент Петро Порошенко привітав працівників Державної прикордонної служби із професійним святом – Днем прикордонника.
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Привітання оприлюднено на сторінці Порошенка у Facebook.
«Переконаний, що, примножуючи славу попередніх поколінь, сучасні вартові рубежів Української держави і надалі залишатимуться взірцем професіоналізму, чесності і самовідданості у відстоюванні суверенітету нашої країни», - зазначив глава держави.
Як повідомляв УНІАН, раніше Порошенко своїм указом змінив дату відзначення професійного свята прикордонників з 28 травня на 30 квітня.
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