Порошенко привітав прикордонників з професійним святом

09:36, 30 квітня 2018
Політика
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УНИАН

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Привітання оприлюднено на сторінці Порошенка у Facebook.

«Переконаний, що, примножуючи славу попередніх поколінь, сучасні вартові рубежів Української держави і надалі залишатимуться взірцем професіоналізму, чесності і самовідданості у відстоюванні суверенітету нашої країни», - зазначив глава держави.

Як повідомляв УНІАН, раніше Порошенко своїм указом змінив дату відзначення професійного свята прикордонників з 28 травня на 30 квітня.

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Теги: #Порошенко#свято#прикордонники