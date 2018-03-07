Саакашвілі заявив, що з України його видворяла особиста охорона Порошенка

За словами політика, при в'їзді до Польщі, поляки формально задали питання: чи не просить він політичного притулку.

Екс-президент Грузії і колишній голова Одеської обласної держадміністрації Міхеїл Саакашвілі заявляє, що з України його видворили на приватному літаку.

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Про це він розповів в інтерв'ю виданню "Медуза". "Так. Але скрутили руки, чомусь наділи на голову якусь кепку, щоб я не бачив нічого. Причому (люди, які видворяли) прикидалися українськими прикордонниками, хоча це була особиста охорона (президента України) Порошенка і співробітники охоронної компанії, якою володіє бізнес-партнер Порошенка (Ігор) Кононенко", - зазначив Саакашвілі.

За словами політика, при в'їзді до Польщі, поляки формально задали питання: чи не просить він політичного притулку.

"Моя відповідь була - ні. Я міг перебувати на польській території 15 днів, але відразу переїхав до Голландії і отримав там посвідчення особи, яке дає право працювати і пересуватися по Європейському союзу", - зазначив Саакашвілі.

"Коли я в'їхав до Польщі, умова було наступна. У Польщі з Україною є угода щодо реадмісії. Але поляки чітко сказали, що реадмісія можлива, якщо вона буде добровільною, без застосування грубої сили, тим більше збройного ескорту. Українці порушили всі ці угоди, але поляки виявилися перед фактом - я вже в Польщі", – пояснює політик.

За словами Саакашвілі, в Польщі його зустріли депутати Сейму, спілкувалося керівництво міністерства внутрішніх справ, держсекретар міністерства внутрішніх справ.

Як повідомляв УНІАН, 12 лютого Саакашвілі затримали й вивезли до Польщі на підставі того, що він звідти в’їхав до України з порушенням процедури.

Державна прикордонна служба заявляла, що не володіє інформацією ні про літак, яким екс-президента Грузії повернули до Польщі, ні про вартість перельоту.

Таким чином до цих пір невідомо, хто і як здійснював транспортування Саакашвілі в Польщу.

Адвокати Саакашвілі поскаржилися на його видворення з України до Європейського суду з прав людини.

Саакашвілі звинувачували в незаконному перетині кордону між Польщею та Україною, за що він уже сплатив штраф.

Крім того, лідеру "Руху нових сил" інкримінують "сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їхньої злочинної діяльності" (ч 2. ст. 256): нібито Саакашвілі домовлявся з людиною екс-президента Віктора Януковича Сергієм Курченком про фінансування акцій протесту.