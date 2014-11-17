Аваков: ми на порозі наступного етапу повномасштабного вторгнення

Таку думку він висловив в інтерв'ю INSIDER, відповідаючи на питання про те, наскільки велика можливість російського вторгнення. "Абстрактний прогноз такий: ми на порозі наступного етапу повномасштабного вторгнення", - відповів міністр.

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Він зазначив, що на території Донецької і Луганської областей в останні тижні сконцентрувалися групи російських військ, їх приблизна чисельність становить близько 7 тис.

"Буде вторгнення? Питання з серії, а коли у божевільного буде наступний напад. Може бути, а може і ні. Все залежить від нашої готовності і консолідації", - сказав міністр.

"На сьогоднішній день до повномасштабної війни з російською армією, яка у сто разів перевершує нашу, зрозуміло, що ми не готові. Але здавати територію без бою ніхто не буде. І я думаю, що російське суспільство не витримає шоку від зустрічних жертв", - підкреслив Арсен Аваков.

За його словами, "саме тому наші збройні сили зараз знаходяться в оборонній зоні. А коли підуть в атаку росіяни, то, думаю, що рівень втрат буде таким, що хворе, але ще не до кінця втративше свідомість, російське суспільство повстане проти злочинця - диктатора Путіна".