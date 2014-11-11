Аваков оприлюднив документи щодо реформи МВС

Про це він повідомив на свой сторінці у Facebook.

"Це перші офіційні документи, що визначають напрямки реформування Міністерства внутрішніх справ. У тому числі - базовий документ - Стратегія розвитку органів внутрішніх справ України. А також - Концепція першочергових заходів щодо реформування МВС і витікаючі з цих документів перші практичні кроки", - написав він.

Аваков стверджує, що таким чином МВС перейшло до практичного запровадження реформи, розробленої у співавторстві з громадською Експертною радою.

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Міністр внутрішніх справ подякував усім, хто долучився до розробки документів і висловив впевненість, що реформи будуть втілені в життя.

"Висловлюю подяку всім тим, хто протягом декількох місяців працював над проектом реформування - громадським активістам, вченим, експертам міжнародних організацій... Тепер справа за малим - потрібно впроваджувати", - написав він.

Окрім того, Аваков нагадав, що Кабінет міністрів затвердив новий нагрудний знак для всіх співробітників внутрішніх справ, які мають спеціальні звання міліції - тобто всіх, хто носить форму.