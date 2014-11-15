Порошенко підписав указ, що передбачає евакуацію держустанов з Донбасу

Президент України Петро Порошенко підписав указ, яким передбачене скасування закону "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей". Цей закон має скасувати Верховна Рада.

Про це пише ТСН.

Указом передбачено ввести в дію рішення Ради нацбезпеки та оборони України від 4 листопада.

У ньому РНБО засуджує та не визнає так звані "вибори" на окупованих територіях Сходу України, які провели терористичні організації "ДНР" і "ЛНР". Адже так зване "волевиявлення" відбулося усупереч Конституції та законам України. Відповідно РНБО також підтримала скасування закону про особливий статус окремих територій Донбасу.

Кабміну доручили забезпечити жителів Донеччини та Луганщини гуманітарною допомогою, "передбачивши, зокрема, її маркування державною символікою України". Також уряд має донести на народу, що держава піклується про жителів окупованого Донбасу, надає їм "гуманітарку", а також інформувати про військово-політичну ситуацію в державі.

Протягом тижня уряд має визначитися, хто і з яких фінансових джерел буде розраховуватися за спожиті енергоносії на окупованому Донбасі. Водночас у рішенні РНБО наголошується, що Кабмін має вжити заходів стосовно забезпечення безперебійного електро- та газопостачання на Сході України.

"Ужити заходів щодо припинення на окремих територіях у районі проведення антитерористичної операції в Донецькій і Луганській областях діяльності державних підприємств, установ та організацій, їх філій (відділень), представництв; евакуації працівників (за їх згодою); вивезення в разі можливості майна та документації; переведення державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування … на роботу в іншу місцевість", - ідеться в документі.

"Евакуації" також підлягають суди.

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Протягом двох тижнів мають створити міжвідомчу комісію з питань перевірки стану оперативного обладнання територій, прилеглих до району проведення АТО в Донецькій і Луганській областях.

Крім того, у Бюджетний кодекс внесуть зміни щодо особливостей взаєморозрахунків держбюджету з місцевими бюджетами. Запровадять особливий порядок обліку платників податків у зоні АТО, а також сплати ними податків та зборів.

Мінюст повинен терміново вивезти з окупованих територій усіх в'язнів і тих, хто перебуває під вартою.

"Внести пропозиції щодо амністії осіб, які відбувають покарання в цих установах і засуджені за злочини невеликої та середньої тяжкості", - уточняється в документі.

Центральні державні органи мають визначитися, як працюватиме фінансово-банківська система на окупованому Донбасі. Водночас мають відремонтувати пошкоджену бойовими діями інфраструктуру, аби люди не замерзли взимку.

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"Забезпечити … направлення заяви від імені України на адресу Генерального секретаря Ради Європи про вжиття Україною на окремих територіях у районі проведення антитерористичної операції у Донецькій і Луганській областях у зв'язку з наявною суспільною небезпекою, яка загрожує життю нації, заходів, що відступають від зобов'язань України за Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод; інформування Генерального секретаря Ради Європи про вжиті Україною заходи та причини їх застосування", - наголошується в документі.

"Запропонувати Національному банку України вжити у місячний строк заходів щодо припинення обслуговування банками рахунків, у тому числі карткових, відкритих суб'єктам господарювання всіх форм власності та населенню на окремих територіях у районі проведення антитерористичної операції в Донецькій і Луганській областях", - говориться в рішенні РНБО, яке своїм указом увів у дію президент.