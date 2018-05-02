Україна має застосовувати комплекси Javelin для оборони - Держдеп

Мітчелл наголошує, що протитанкові комплекси Javelin є оборонною зброєю.

Помічник держсекретаря США з питань Європи та Євразії Вес Мітчелл заявляє, що Україна має застосовувати протитанкові комплекси Javelin для оборони.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на брифінгу після зустрічі з президентом України Петром Порошенком у Києві.

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«Ми від початку чітко висловилися, що Javelin є оборонною зброєю і вони мають застосовуватись Україною для самооборони», - зауважив Мітчелл.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці 2017 року адміністрація президента США Дональда Трампа ухвалила рішення про продаж Україні летальної зброї, зокрема протитанкових ракетних комплексів Javelin.

17 січня 2018 року начальник Генштабу Збройних сил України Віктор Муженко повідомив, що Javelin можуть бути поставлені в терміни від двох до п'яти-шести місяців.

17 лютого президент Порошенко повідомив, що Україна в рамках військово-технічного співробітництва з США отримає не тільки Javelin.

2 березня Держдепартамент США схвалив продаж Україні 210 протитанкових ракет Javelin і 37 пускових установок до них на загальну суму близько 47 млн доларів.

30 квітня Порошенко повідомив, що в Україну доставили протитанкові ракетні комплекси Javelin.