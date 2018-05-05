Порошенко пообіцяв Антикорупційний суд уже у травні (відео)

В інтерв’ю німецькому виданню «Фокус» президент наголосив, що українській владі за чотири роки вдалося досягти більше, аніж за 25 попередніх років.

Президент Петро Порошенко впевнений, що процес створення Антикорупційного суду буде завершено вже у першому півріччі поточного року.

Як повідомили УНІАН у прес-службі президента України, про це він сказав в інтерв’ю німецькому виданню «Фокус», говорячи про співробітництво країни з Міжнародним валютним фондом.

«Ми прагнемо прискорити процес утворення Антикорупційного суду. Я переконаний, що нам це вдасться у першій половині року, можливо, ще у травні. І тоді ми отримаємо наступний транш», - заявив глава держави.

Порошенко зазначив, що разом із позицією щодо необхідності подальшого посилення боротьби з корупцією, МВФ відзначає значне економічне зростання України та проведення реформ.

«Я пишаюся тим, що вдалося покращити інвестиційний клімат. Ми за чотири роки досягли більше, аніж за 25 років перед цим», - підкреслив президент, зауваживши, що це є не лише оцінкою МВФ, а й Світового банку.

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«Ми у рейтингу Doing Business з місця 135 у 2013 році піднялися на позицію 76. Темпи економічного розвитку у цьому році, очевидно, зростуть на 3,5%. Покажіть мені ще країну, якій таке вдалося в умовах війни», - наголосив глава держави.

Як повідомляв УНІАН, МВФ у березні 2015 року схвалив чотирирічну програму кредитування економіки України EFF на 17,5 млрд дол. У рамках цієї програми наша країна отримала від Фонду чотири кредитних транші на загальну суму 8,7 млрд дол. Строк програми закінчується в березні 2019 року.

Як заявив у квітні міністр фінансів Олександр Данилюк, Україна не виконала два попередні заходи для продовження співпраці з МВФ, включаючи ухвалення закону про Антикорупційний суд та затвердження механізму автоматичного коригування тарифів на газ відповідно до ринкового рівня.

1 березня 2018 року Верховна Рада в першому читанні ухвалила проект закону «Про Вищий антикорупційний суд» (№7440), внесений президентом.

ЄС також пов’язує виділення Україні макрофінансової допомоги зі створенням Вищого антикорупційного суду.