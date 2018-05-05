Порошенко пообіцяв Антикорупційний суд уже у травні (відео)

16:04, 05 травня 2018
Політика
730 0
Порошенко пообіцяв Антикорупційний суд уже у травні / фото president.gov.ua

Як повідомили УНІАН у прес-службі президента України, про це він сказав в інтерв’ю німецькому виданню «Фокус», говорячи про співробітництво країни з Міжнародним валютним фондом.

«Ми прагнемо прискорити процес утворення Антикорупційного суду. Я переконаний, що нам це вдасться у першій половині року, можливо, ще у травні. І тоді ми отримаємо наступний транш», - заявив глава держави.

Порошенко зазначив, що разом із позицією щодо необхідності подальшого посилення боротьби з корупцією, МВФ відзначає значне економічне зростання України та проведення реформ.

«Я пишаюся тим, що вдалося покращити інвестиційний клімат. Ми за чотири роки досягли більше, аніж за 25 років перед цим», - підкреслив президент, зауваживши, що це є не лише оцінкою МВФ, а й Світового банку.

Читайте такожАнтикорупційний суд може розпочати роботу вже на початку наступного року – Луценко

«Ми у рейтингу Doing Business з місця 135 у 2013 році піднялися на позицію 76. Темпи економічного розвитку у цьому році, очевидно, зростуть на 3,5%. Покажіть мені ще країну, якій таке вдалося в умовах війни», - наголосив глава держави.

Як повідомляв УНІАН, МВФ у березні 2015 року схвалив чотирирічну програму кредитування економіки України EFF на 17,5 млрд дол. У рамках цієї програми наша країна отримала від Фонду чотири кредитних транші на загальну суму 8,7 млрд дол. Строк програми закінчується в березні 2019 року.

Як заявив у квітні міністр фінансів Олександр Данилюк, Україна не виконала два попередні заходи для продовження співпраці з МВФ, включаючи ухвалення закону про Антикорупційний суд та затвердження механізму автоматичного коригування тарифів на газ відповідно до ринкового рівня.

1 березня 2018 року Верховна Рада в першому читанні ухвалила проект закону «Про Вищий антикорупційний суд» (№7440), внесений президентом.

ЄС також пов’язує виділення Україні макрофінансової допомоги зі створенням Вищого антикорупційного суду.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #Петро Порошенко#Антикорупційний суд в Україні#транш МВФ