Луценко провів офіційні зустрічі у Лондоні та розповів, коли почне свою роботу український Антикорупційний суд

Генеральний прокурор України Юрій Луценко на чолі делегаціЇ ГПУ відвідав столицю Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії місто Лондон.

Як повідомляє прес-служба ГПУ, з 2 по 4 травня українська делегація проводила зустрічі з представниками британських компетентних органів та брала участь у заходах, присвячених питанням протидії корупційним явищам в Україні.

Юрій Луценко під час круглого столу в Королівському інституті міжнародних справ (Chatham House) на тему «Боротьба з корупцією в Україні: чи відповідає система правосуддя поставленому завданню» звернув увагу британської сторони на істотні зрушення у боротьбі з корупцією в Україні, відзначивши, що останнім часом були продемонстровані ефективність і суттєве підвищення результатів роботи органів прокуратури на даному напрямку.

«Поширений лозунг щодо відсутності результатів у сфері подолання корупції в Україні не відповідає дійсності та не відображає реальну ситуацію в країні», – відзначив Юрій Луценко.

Сторони обговорили подальші кроки, які необхідно зробити задля усунення лазівок корупції, зокрема на митниці, щодо природних монополій та державних компаній.

Генпрокурор також заявив британським колегам, що Антикорупційний суд в Україні має розпочати свою роботу на початку 2019 року.

Делегацією Генеральної прокуратури України також проведено зустріч з Головою та членами «Групи дружби з Україною» у Парламенті Великобританії, під час якої обговорено основні напрямки реформування органів прокуратури, успіхи відомства у поверненні активів, здобутих злочинним шляхом, та протидії кіберзлочинності.

На зустрічі у Міністерстві закордонних справ і справ Співдружності з керівництвом британського зовнішньополітичного відомства українською делегацією обговорено питання боротьби із високопосадовою злочинністю та міжнародної взаємодії у цій сфері.

Крім того, у Королівській Прокурорській Службі (CPS) українська та британська сторони обмінялися досвідом щодо проведення розслідувань транснаціональної організованої злочинності з міжнародним елементом (насамперед щодо протидії кіберзлочинам, торгівлі людьми та відмиванню доходів).

«У часи, коли правопорушники давно «забули» про кордони держав, вкрай важливим є ефективне використання міжнародно-правових механізмів, а також новел законодавства, які спрямовані на недопущення легалізації підозрілих активів», – підкреслив Юрій Луценко.

4 травня, делегація відомства провела зустріч з колегами із британського центрального органу з питань міжнародного співробітництва (UKCA) щодо актуальних питань надання правової допомоги під час кримінального провадження та екстрадиції, за результатами якої узгоджено подальші кроки щодо зміцнення двосторонньої взаємодії та підвищення ефективності співпраці в рамках існуючих міжнародних інструментів.

У ході візиту Генеральний прокурор України Юрій Луценко дав інтерв’ю агентству Reuters та каналу BBC щодо ситуації у сфері протидії корупції і реформування системи кримінальної юстиції в Україні.