Вибори Путіна: Чубаров назвав реальну явку "виборців" в окупованому Криму

На виборах в Криму були представники адміністрації президента Росії Володимира Путіна, які спостерігали за ходом російських президентських виборів.

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров з посиланням на дані ФСБ РФ заявив, що явка "виборців" на нелегітимних виборах у Криму склала 42%.

Про це він розповів на сторінці в Facebook.

За словами Чубарова, на виборах в Криму були представники адміністрації президента Росії Володимира Путіна, які спостерігали за ходом російських президентських виборів.

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"Так званий білий протокол з реальними даними про результати голосування містить показники явки на рівні 42%, з яких 8% - недійсні і зіпсовані бюлетені. Тобто 8% людей, які побоялися не прийти на вибори, але вони зіпсували бюлетені. Таким чином, виходить, що лише 34% - це ті, хто ідеологічно був націлений на вибори", - зазначив Чубаров.

Чубаров також розповів, що представники окупаційної кримської "влади", зокрема, Аксьонов, намагалися вплинути на російських представників, в тому числі через дачу хабара, для виправлення документів на користь підвищення явки хоча б на 10-15%, однак їм відмовили.

"Це викликало занепокоєння у кримської влади, оскільки невиконання плану Кремля перетворити результати виборів на підтвердження "референдуму" 2014 року може викликати організаційні висновки щодо кримських керівників, які виявилися нездатними використовувати наявний адмінресурс", - додав він.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада ухвалила постанову «Про заяву Верховної Ради України стосовно невизнання Україною легітимності виборів президента Російської Федерації на тимчасово окупованих територіях України – Автономній Республіці Крим та місті Севастополь».