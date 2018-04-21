Чубаров прокоментував ідею щодо позбавлення громадянства за участь у "виборах" в Криму

Чубаров, коментуючи зміни до Закону України "Про громадянство України", зазначив, що не варто впадати у відчай і "розганяти зраду".

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров прокоментував президентську ініціативу щодо позбавлення українського громадянства за участь у "виборах" в окупованому Росією Криму.

Як написав Чубаров на своїй сторінці у Facebook, деякі нові положення, запропоновані у законопроекті, зокрема, щодо питань, які можуть слугувати підставами для втрати громадянства України, викличуть обґрунтоване обурення у жителів тимчасово окупованого Криму.

«Йдеться про те, що підставами для втрати громадянства України можуть стати дії, вчинені людиною внаслідок примусу з боку окупантів. Наприклад, обов'язковий призов російськими окупантами молодої людини, що проживає в Криму, на строкову службу. Або участь під страхом звільнення з роботи в незаконних виборах, що проводяться російською окупаційною владою», – уточнив Чубаров.

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При цьому він закликав не впадати у відчай і не "розганяти зраду".

«Упевнений, що при розгляді даного законопроекту в Комітетах і на сесії Верховної Ради України всі запропоновані норми будуть приведені у відповідність з принциповими підходами держави, визначеними в чинному Законі України "Про забезпечення прав и свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України"», – пише голова Меджлісу.

Він зазначив, що у пункті 3 статті 5 Закону "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України" закріплено, що "відповідальність за порушення визначених Конституцією та законами України прав і свобод людини й громадянина на тимчасово окупованій території покладається на Російську Федерацію як на державу-окупанта відповідно до норм и принципів міжнародного права», а у пункті 4 цієї ж статті встановлюється, що «примусове автоматичне набуття громадянами України, які проживають на тимчасово окупованій території, громадянства Російської Федерації не визнається Україною та не є підставою для втрати громадянства України ".

«Додам, що в роботі Комітету ВР України з прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин, який визначено головним при розгляді даного законопроекту, практикується широка участь правозахисників і представників громадських організацій. Отже, я і мої колеги чекаємо вас для спільної роботи…», – резюмував Чубаров.

Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко вніс на розгляд Верховної Ради як невідкладний законопроект № 8297 «Про внесення змін до Закону України «Про громадянство України» щодо удосконалення окремих положень», яким пропонується позбавляти українського громадянства за участь у "виборах" в окупованому Росією Криму.