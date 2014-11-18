Начальника Генштабу Назарова підозрюють у причетності до загибелі 49 військових на борту Іл-76

Про це повідомив генеральний прокурор Віталій Ярема. "18 листопада Віктору Назарову повідомлено про підозру у вчиненні кримінального злочину - у недбалому ставленні військової службової особи до служби, що спричинило тяжкі наслідки в бойовій обстановці", - сказав генпрокурор.

Він зазначив, що після отримання Віктором Назаровим повідомлення про підозру у нього стався гіпертонічний криз, і він зараз знаходиться в одному з військових госпіталів.

У ході досудового слідства встановлено, що Назаров в період з 11 по 14 червня в бойовій обстановці недбало поставився до військової служби, зокрема, знаючи про загрозу вчинення теракту, він не забезпечив будь-яких заходів щодо безпеки повітряної дислокації особового складу, що призвело до загибелі 49 військовослужбовців ВСУ.

Віталій Ярема зазначив, що у кримінальному провадженні допитано понад 50 свідків, визнано потерпілими та допитано 45 осіб з числа родичів загиблих, проведені огляди документів, вилучених у Генштабі та інших військових формуваннях у кількості більше 100 шт. з грифом "секретно".

Також генпрокурор повідомив, що Печерський районний суд Києва розглядатиме клопотання про обрання Віктора Назарову запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Відповідаючи на питання журналістів, Віталій Ярема зазначив, що мова не йде про вину Віктора Назарова, оскільки це має встановити або спростувати суд, а мова йде лише про вручення йому повідомлення про підозру.

У той же час генпрокурор зазначив, що стосовно запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, про який просить слідчий, також буде рішення суду, враховуючи всі обставини, включаючи особисті характеристики підозрюваного.

Відповідаючи на питання, що саме скоїв цей військовий чиновник, Віталій Ярема сказав, що він дав дозвіл на виліт, але не були дотримані інструкції, що регламентують відповідні дії.

У свою чергу присутній на брифінгу заступник генпрокурора - головний військовий прокурор Андрій Матіос ухилився від відповіді на питання, які ще підозрювані є по справі.

Як повідомляв УНІАН, 14 червня вночі при заході на посадку в аеропорту Луганська пострілом з російського зенітно-ракетного комплексу бойовики збили військово-транспортний літак ЗСУ Іл-76. На борту літака, крім дев'яти членів екіпажу, перебували 40 військовослужбовців. Всі вони загинули. Прокуратура відкрила кримінальне провадження за статтею "теракт".