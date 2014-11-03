Ідентифіковані тіла всі загиблих військових зі збитого Іл-76

В рамках розслідування провели 112 експертиз, в тому числі молекулярно-генетичних для встановлення осіб загиблих воїнів, повідомили в прокуратурі Дніпропетровської області, додавши, що "на сьогодні встановлено належність усіх тіл загиблих".

Крім того, в прокуратурі повідомили, що в ході слідства вже опитали 132 свідків.

Як повідомляв УНІАН, в ніч на 14 червня під час транспортування особового складу військовослужбовців збройних сил та військової техніки в аеропорту Луганська бойовики переносним зенітно-ракетним комплексом збили військово-транспортний літак Іл-76 збройних сил. На той момент на борту літака перебували 9 членів екіпажу та 40 військовослужбовців зведеного підрозділу військової частини з Дніпропетровської області. Всі вони загинули.