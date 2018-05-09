Волкер: "Якщо Путін захоче, війна в Україні закінчиться"

Він зазначив, що така можливість є, але вона вимагає бажання Росії діяти подібним чином.

За нинішніх обставин є реальний шанс покінчити з війною на Донбасі, якщо президент РФ Володимир Путін цього захоче.

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Про це в інтерв'ю Голосу Америки повідомив спецпредставник Держдепартаменту США в справах України Курт Волкер. На питання про те чи є реальний шанс покінчити з війною в нинішніх обставинах, він сказав так. "Думаю, так, якщо президент Путін захоче. Вважаю, що рішення за Росією. Немає ніякого внутрішнього конфлікту, немає підстав для громадянської війни, немає ніяких причин для бойових дій, крім присутності російських військ. Якщо ми домовимося щодо резолюції, особливо стосовно мандату миротворчої місії ООН, яка забезпечить зони безпеки, ми дійсно отримаємо можливість покласти край конфлікту. Така можливість є, але вона вимагає бажання Росії діяти подібним чином", - підкреслив Волкер.

У зв'язку з цим він зазначив, що Москва досі не відповіла на спільну пропозицію США, Німеччини і Франції щодо мандату миротворчої місії ООН на сході України. Він сказав, що затягування з відповіддю не стало сюрпризом. "Ми знали, що це забере у них якийсь час, оскільки попереду були спочатку переобрання президента Путіна, а потім інавгурація. - сказав Волкер. - Люди продовжують гинути, і гуманітарні проблеми не припиняються. Час прийшов. Ми чекаємо відповіді від російської влади і сподіваємося на певний прогрес".

Стосовно опублікованої доповіді розслідувальної групи Bellingcat щодо причетності російських військових до обстрілу Маріуполя в 2015 році, який призвів до загибелі 29 мирних мешканців, Волкер зазначив, що це складова ширшої картини, яку ми спостерігаємо вже протягом тривалого часу. За його словами, збройні підрозділи на сході України, керовані Росією і підконтрольні Росії, практично щодня порушують режим припинення вогню. "Це може стосуватися як Маріуполя, так і інших місць. Кадрові російські офіцери введені в керівництво збройних підрозділів на сході, так що я б не сказав, що це могло стати несподіванкою для нас", - сказав він.

Щодо введених США санкцій проти Росії, спецпредставник зазначив, що з одного боку, можна сказати, що після чотирьох років санкцій Росія так і не покинула Україну, з іншого боку, слід також відзначити, що Росія не просунулася далі і не отримує ніяких нових дивідендів з нинішньої ситуації. "Саме тому необхідно визначити умови, які влаштують усі сторони, будуть враховувати інтереси і Росії, і України, і Заходу. Давайте вже вирішимо це питання, яке нічого доброго нікому не приносить і нікуди не рухається. Треба просто все закінчити", - підсумував він.