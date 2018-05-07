Обстрілами Маріуполя у 2015-му керували російські військові — СБУ
Служба безпеки України встановила, що операцією з обстрілів Маріуполя у січні 2015 року керували російські військові.
Як передає кореспондент УНІАН, про це голова СБУ Василь Грицак сказав на брифінгу.
Грицак ознайомив з черговими матеріалами розслідування, які стосуються порушення Росією міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та міжнародної конвенції про ліквідацію усіх форм расової дискримінації. Ці матеріали будуть долучені до меморандуму з усіма доказами злочинів Російської Федерації з часу початку агресії у 2014 році, який Україна має передати в Міжнародний суд ОООН до 12 червня 2018 року.
«Цей теракт здійснено за допомогою двох штатних реактивних дивізіонів Збройних Сил Російської Федерації. З території Росії операцією керував начальник ракетних військ та артилерії Південного військового округу Збройних сил РФ генерал-майор Степан Ярощук», — заявив Грицак.
За його словами, з окупованого Донецька обстрілами керував російський військовий Олександр Цаплюк із позивним «Горець». Тоді внаслідок обстрілу загинуло 8 людей, ще 13 отримали поранення.
"Нами встановлена безпосередня участь в обстрілах підрозділів 200-ї Печенізької окремої мотострілецької бригади та 2-ї гвардійської Таманської мотострілецької дивізії - це колишня 5-та окрема гвардійська Таманська мотострілецька бригада", - заявив Грицак.
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Група міжнародних розслідувачів Bellingcat за кілька годин до брифінгу Грицака також оприлюднили матеріали, що підтверджують участь Збройних сил Росії в обстрілах Маріуполя. Bellingcat виявило участь дев'ятьох російських офіцерів в цих операціях , у тому числі одного генерала, двох полковників і трьох підполковників.
За даними Bellingcat, за день до обстрілу Маріуполя з Росії в Україну було переправлено дві батареї ракетних систем залпового огню (РСЗО). Рано вранці 24 січня 2015 року ці батареї були розгорнуті поруч із селом Безіменне з метою обстрілів міста Маріуполя та його околиць, а потім були повернуті в Росію.
В ході аналізу подій 23 і 24 січня 2015 року Bellingcat також вдалося виявити двох російських генералів, які брали участь у відборі та призначенні російських артилерійських спеціалістів на керівні пости в східній Україні.
Це розслідування стало можливим завдяки доступу до аудіо- та відеоданих, поданих українською владою в Міжнародний суд ООН в рамках розгляду справи проти Росії. Ці дані були передані кількома міжнародними ЗМІ з метою незалежної оцінки.
Нагадаємо, 24 січня 2015 року унаслідок обстрілу мікрорайону Східний в Маріуполі загинули 29 людей та ще 92 зазнали поранень. Снаряди «Градів» влучили у житлові будинки, нежитлові приміщення, а також потрапили на місцевий ринок.