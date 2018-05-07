Обстрілами Маріуполя у 2015-му керували російські військові — СБУ

За словами голови СБУ, з окупованого Донецька обстрілами керував російський військовий Олександр Цаплюк із позивним «Горець».

Служба безпеки України встановила, що операцією з обстрілів Маріуполя у січні 2015 року керували російські військові.

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова СБУ Василь Грицак сказав на брифінгу.

Грицак ознайомив з черговими матеріалами розслідування, які стосуються порушення Росією міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та міжнародної конвенції про ліквідацію усіх форм расової дискримінації. Ці матеріали будуть долучені до меморандуму з усіма доказами злочинів Російської Федерації з часу початку агресії у 2014 році, який Україна має передати в Міжнародний суд ОООН до 12 червня 2018 року.

«Цей теракт здійснено за допомогою двох штатних реактивних дивізіонів Збройних Сил Російської Федерації. З території Росії операцією керував начальник ракетних військ та артилерії Південного військового округу Збройних сил РФ генерал-майор Степан Ярощук», — заявив Грицак.

За його словами, з окупованого Донецька обстрілами керував російський військовий Олександр Цаплюк із позивним «Горець». Тоді внаслідок обстрілу загинуло 8 людей, ще 13 отримали поранення.