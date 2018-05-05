Порошенко очікує від ЄС і США тісної кооперації щодо миротворців і санкцій

Президент вважає, що миротворча місія могла б здійснити прорив у питанні встановлення миру та відновлення територіальної цілісності України.

Україна сподівається на тісне співробітництво Європейського Союзу та Сполучених Штатів Америки у питанні розгортання миротворчої місії Організації Об’єднаних Націй на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

Як повідомили УНІАН у прес-службі президента України, про це Петро Порошенко заявив в інтерв’ю німецькому виданню «Фокус», відповідаючи на питання, чого він очікує від зустрічі з канцлером Німеччини Ангелою Меркель та президентом Франції Еммануелем Макроном, яка відбудеться 10 травня у Аахені.

«Канцлер відіграла надважливу роль у боротьбі за нашу незалежність і підтримувала нас у важкі часи. Обидва лідери щойно відвідали Сполучені Штати, і я сподіваюся на тісну співпрацю США з ЄС у питанні створення миротворчої місії ООН, а також кращу координацію у питанні санкцій», - сказав глава держави.

«Вони (санкції) – важливий важіль, який змусить Росію сісти за стіл переговорів і перейти до виконання Мінських домовленостей», - вважає Порошенко.

Він висловив тверде переконання, що у питанні встановлення миру та відновлення територіальної цілісності України «справді потрібен прорив».

«Цю мету допомогла б виконати миротворча місія, яка б утворила необхідне безпекове середовище, аби сприяти проведенню вільних і чесних виборів на сході України. І, будь-ласка, Росія, ми нічого неправильного від вас не вимагаємо, але поверніться до цивілізованого діалогу і відведіть свої війська», - підкреслив президент.

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На запитання видання, чи очікуються нові пропозиції від президента Росії після його переобрання на посаду задля врегулювання ситуації на Донбасі, глава Української держави сказав: «Це дивна точка зору. Якщо Путін постійно обіцяє речі, яких не виконує, навіщо чекати на нову пропозицію?».

Порошенко також зазначив, що Україна більше не довіряє Росії.

Щодо того, чи сподівається Україна на ще більшу підтримку з боку Сполучених Штатів після отримання від США, зокрема ракетних систем «Джейвелін», у тому числі за допомогою налаштованих проти Росії американських урядовців, президент зазначив: «Джон Болтон (радник президента США з питань національної безпеки) і Весс Мітчел (помічник Держсекретаря США) не є антиросійськими, вони є проамериканськими політиками. І вони прагнуть миру. Як і новий міністр закордонних справ, вони виступають за відправку миротворчої місії ООН. Крім того, ми говоримо про оборонну зброю. Ми абсолютно точно не нападатимемо на Росію, але користуватимемось будь-якою можливістю задля власного захисту».

Глава держави також додав, що, в першу чергу, прагне миру в Україні та її розвитку.

«Я – президент миру. Я мрію про мир. Ми чудово можемо розвивати свою країну, якби не війна. Ми втратили 25% власного промислового потенціалу на Донбасі. 6% нашого ВВП витрачаємо на військово-оборонну сферу. З боку Росії на нас поширено повне ембарго. Частка РФ в українському експорті скоротилась з 33 до 9%, тепер вона складається лише з транзиту газу і продукції енергетичного комплексу», - сказав Порошенко.