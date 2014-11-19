Яценюк пообіцяв підписати коаліційну угоду партії Порошенка

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, відкриваючи засідання уряду.

“Мова йде про створення коаліції і про формування нового складу Кабінету міністрів України, щоб це не перетворилося в довготривалий серіал. Я детально вивчив проект коаліційної угоди, який з'явився на сайті «Блоку Петра Порошенка». Я публічно заявляю про те, що готовий поставити підпис під остаточною редакцією цієї коаліційної угоди. Там є низка речей, які потрібно змінити, доповнити, доопрацювати. Будемо доопрацьовувати. Країні необхідно знати, що буде робити нова коаліція і в які терміни”, - зазначив Яценюк.

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Як повідомляв УНІАН, 14 жовтня прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк запропонував політичним силам, які створюють парламентську коаліцію, делегувати на посади міністрів низку конкретних кандидатур.

Так, на посаду віце-прем'єра з регіональної політики Яценюк запропонував делегувати Володимира Гройсмана; на посаду віце-прем’єра з питань АПК – Івана Мірошніченка; на посаду віце-прем’єра з гуманітарних питань – Ігоря Жданова; на посаду міністра внутрішніх справ – Арсена Авакова; на посаду міністра фінансів – Віталія Лісовенка; на посаду міністра юстиції – Павла Петренка; на посаду міністра з питань агрополітики – Леоніда Козаченка; на посаду міністра економіки – Дмитра Шимківа; на посаду міністра освіти і науки – Сергія Квіта; на посаду міністра енергетики - Андрія Коболєва; на посаду міністра культури – Євгена Нищука; на посаду міністра охорони здоров’я – Василя Лазорищинця; на посаду міністра соціальної політики – Павла Розенка; на посаду міністра молоді і спорту – Дениса Силантьєва; на посаду міністра екології – Ганну Гопко; на посаду голови Держкомтелерадіо – Юрія Стеця.

Що стосується президентської квоти – посад міністра оборони та міністра закордонних справ - то Яценюк зазначив, що його політичну силу влаштовують нинішні глави цих відомств, призначені Петром Порошенком - Степан Полторак та Павло Клімкін. “Вони отримують цілковиту підтримку нашої політичної сили”, - сказав він.

У той же день в "Блоці Петра Порошенка" заявили, що не погоджували кадрові пропозиції Яценюка на переговорах по коаліції.