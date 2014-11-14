У Порошенка заявили, що не погоджували кадрові пропозиції Яценюка на переговорах по коаліції

Як передає кореспондент УНІАН, про це в коментарі журналістам сказав представник партії «Блок Петра Порошенка» Микола Томенко.

За словами Томенка, озвучені пропозиції «треба розглядати як варіант Арсенія Петровича».

«Це цікаво з точки зору технологічного ходу. На жаль, поки що уряд продовжує діяти як піар-уряд. Ми вважаємо, що ми написали документ не під піар-уряд», - сказав він і додав, що робота над текстом коаліційної угоди триває.

«Ясно, що ні з ким це не погоджено. Більше того, я вам відкрию страшну таємницю: відповідно до статті 83 Конституції, взагалі міністрів пропонує коаліція», - зауважив Томенко. За його словами, після того, як коаліція пропонує кандидатури до уряду, відбувається обговорення і голосування по кожній кандидатурі на посаду міністра.

«Я вітаю таку ініціативу як один із багатьох варіантів уряду», - заявив Томенко і зазначив, що це один з варіантів, які можуть обговорюватися.

«Але з точки зору Конституції і законодавства, звісна річ, краще було оприлюднювати той варіант, який буде підтриманий і п'ятьма фракціями, що входять до майбутньої коаліції, я сподіваюсь, і експертами», - сказав Томенко.

У свою чергу, представник «Народного фронту» В'ячеслав Кириленко, коментуючи пропозиції прем'єра, сказав: «Я думаю, що це позиція прем'єр-міністра, і вона продиктована тим, що ми погодили на цих коаліційних перемовинах, що прем'єр-міністр вносить склад уряду і бере на себе політичну відповідальність за діяльність такого уряду. Ця теза погоджена усіма п'ятьма партіями».

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Щодо кандидатури прем'єр-міністра Кириленко зазначив, що і президент України Петро Порошенко, і учасники переговорів не називали інших прізвищ, крім Яценюка.

«Це свого роду стимулювання процесу, щоб уже ми виходили на обговорення, у тому числі кандидатур з огляду на їхні професійні якості, здібності і прийнятність для громадськості», - сказав він.

Таким чином, зауважив Кириленко, буде більш ніж достатньо часу, щоб обговорити всі запропоновані кандидатури.

На запитання, чи обговорюватимуть сьогодні учасники коаліційних переговорів запропоновані кандидатури, він відпові: «Ні, ми не будемо. Я думаю, що це буде більш неформальне обговорення у політичних силах, оскільки прізвища названі. І там названі прізвища представників усіх п'яти політичних сил, які беруть участь в утворенні коаліції».

Як сказав Кириленко, ці кандидатури «відображають бачення прем'єр-міністра». «А політичні сили, думаю, до кінця дня сьогодні висловлять думку, чи згодні вони з цими кандидатурами, чи ні», - зазначив він.