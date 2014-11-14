Яценюк озвучив пропозиції щодо майбутніх можливих міністрів (повний список)

Зокрема, Яценюк пропонує в новому Кабміні так розподілити крісла:

- віце-прем'єр-міністр з регіональної політики - Володимир Гройсман (нині на цій посаді);

- віце-прем'єр-міністр із гуманітарних питань - Ігор Жданів ("Батьківщина");

- віце-прем'єр-міністр із аграрних питань - Іван Мірошніченко ("Самопоміч");

- міністр юстиції - Павло Петренко (нині на цій посаді);

- міністр внутрішніх справ Арсен Аваков (нині на цій посаді);

- міністр соціальної політики – Павло Розенко (пройшов у Раду від "Блоку Петра Порошенка");

- міністр охорони здоров'я - Василь Лазоришинець (нинішній в.о. міністра охорони здоров'я);

- міністр культури - Євген Нищук (нині на цій посаді);

- міністерство енергетики та вугільної промислововсті - Андрій Коболєв (нині -керівник НАК "Нафтогаз України");

- міністр освіти і науки - Сергій Квіт (нині на цій посаді);

- міністр економіки - Дмитро Шимків (нині - заступник глави Адміністрації президента);

- міністр аграрної політики та продовольства - Леонід Козаченко (займав пост віце-прем'єр-міністра з аграрних питань в уряді Анатолія Кінаха);

- міністр фінансів - Віталій Лісовенко (нині - заступник міністра фінансів);

- міністр молоді та спорту - Денис Сілантьєв (відомий плавець, пройшов у Раду від радикальної партії Олега Ляшка);

- міністр екології та природних ресурсів - Ганна Гопко (№1 у списку "Самопомочі");

- керівник Держтелерадіо - Юрій Стець.

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Також, Яценюк пропонує призначити віце-прем'єром з євроінтеграції одного із європейських політиків.

Усіх кандидатів у новий уряд має ще обговорити та затвердити майбутня коаліція, а потім - повинні проголосувати за них новообрані народні депутати.

Що стосується посад, кандидатури на які висуває президент, то Яценюк висловив своє бачення ситуації. на його думку міністром оборони має залишитися Степан Полторак, міністр зовнішніх справ - Павло Клімкін.

Хто стане головою Верховної Ради, поки ще не відомо. Яценюк сказав, що коаліція має ще визначитися.