Скандал довкола "Інтера": в ОБСЄ засудили напад на телеканал

Представник ОБСЄ засудив напад на "Інтер" і вимагає провести розслідування.

В ОБСЄ закликали українську владу розслідувати напад на телеканал "Інтер", який відбувся 9 травня.

Читайте також"Нацкорпус" прийшов під будинок Льовочкіна - почалися сутички (відео)

Про це написав представник Організації з безпеки і співпраці в Європі з питань свободи ЗМІ Арлем Дезір на сторінці в twitter.

"Я засуджую вчорашню спробу підпалу на телеканалі "Інтер" у Києві. Збиткам і травмам запобігли швидкі дії поліції. Насильство є завжди неприйнятним. Я закликаю владу України розслідувати напад і гарантувати безпечне середовище для роботи журналістів", - йдеться в повідомленні представництва ОБСЄ з питань свободи ЗМІ.

Як повідомляв УНІАН, 9 травня вранці представники "Нацкорпусу" та "Національних дружин" почали пікетувати будівлю телеканалу "Інтер" на вул. Дмитрівській у Києві.

Раніше в мережі з'явилося відео епізоду "святкового концерту з нагоди Дня перемоги" на каналі "Інтер", в якому один з ведучих Андрій Доманський виголошує промову в стилі російської пропаганди. "Сьогодні ми не можемо дозволити, щоб вулиці наших міст називали іменами фашистських злочинців, а їхні портрети безкарно проносили під час факельної ходи в нашій столиці, де кожен метр просочений кров'ю наших співвітчизників", – сказав ведучий у супроводі оплесків за кадром.

Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення відреагувала на скандальний уривок з концерту каналу "Інтер" до 9 травня, закликавши не розколювати суспільство.