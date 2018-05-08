"Танці на ранах суспільства": Нацрада відреагувала на скандальне відео з концерту "Інтера" до 9 травня

Нацрада зазначила, що у соціальних мережах спалахнуло обурення через ролик, змонтований із кадрів прийдешнього «святкового» телепродукту «на одному з каналів».

Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення відреагувала на скандальний уривок з концерту каналу «Інтер» до 9 травня, оприлюднивши заклик не розколювати суспільство.

«Потрібно пам’ятати, що засоби масової інформації мають великий вплив на суспільство. Спроби фіксації радянських стереотипів не мають нічого спільного з реальністю, в якій живе сьогоднішня українська держава. Покоління, що сьогодні творять нові смисли, активне демократичне суспільство, яке живе в часі підкорення космосу, унікальних технологій, освіти без кордонів, відкритого світу потребує й адекватної інформаційної сфери. І це має бути простір, вільний від маніпуляцій», – йдеться у звернення Нацради на сайті регулятора.

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Зазначається, що у суспільстві сьогодні «багато болю». «Країна п’ятий рік боронить свою суверенність від нападу російського агресора, оплакує сьогоднішніх загиблих, рятує позбавлених окупантами дому. І в той самий час поминає мільйони загиблих у минулій, Другій світовій, війні – 73 роки не стишили болю, бо його весь цей час і не лікували…Україна віддає шану тим, хто повернувся живим, зупинивши нацизм і виживши потім у затяжній і всепоглинаючій сталінщині, осмислює уроки історії, перестає бути безродним совєтським племенем, заліковує тяжкі ментальні рани, вибудовує шляхи примирення в ім’я цивілізації, де всі шанували би пам’ять одне одного, вчилися злагоді, повазі до різних доль і єднання для майбутнього неповторення біди. Все це дорого коштує кожній сім’ї, кожній людині», – зазначили в Нацраді.

Відомство підкреслює, що у соціальних мережах спалахнуло обурення через ролик, змонтований із кадрів грядущого «святкового» телепродукту «на одному з каналів».

«Чергова маніпуляція і танці на ранах суспільства, якими, як правило, є старозавітні концерти на кшталт «голубого огонька» – є ніякою не свободою слова, не точкою зору, а діями, що спрямовані на розкол суспільства, спробою чергової атаки в інформаційній війні, використанням людей як матеріалу для пропаганди, а тим більше – старших людей, чиї життя заслуговують на шану», – йдеться в повідомленні.

Нацрада закликала мовників виважено та відповідально ставитися до програмного наповнення, не розколювати суспільство, убезпечити аудиторію від мови ворожнечі та ненависті, говорити толерантно й з повагою до усіх співгромадян – про цінності життя й високу вартість миру.

«У День пам’яті та примирення треба знайти істинні слова свободи – що лікують, підтримують, повертають людей лицем одне до одного», – резюмує регулятор.

Як повідомляв УНІАН, у мережі з’явилося відео епізоду "святкового концерту з нагоди Дня перемоги" на каналі «Інтер», у якому один з ведучих Андрій Доманський виголошує промову в стилі російської пропаганди. "Сьогодні ми не можемо дозволити, щоб вулиці наших міст називали іменами фашистських злочинців, а їхні портрети безкарно проносили під час факельної ходи у нашій столиці, де кожен метр просякнутий кров'ю наших співвітчизників", – сказав ведучий у супроводі оплесків за кадром.