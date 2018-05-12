Матіос розповів про експертне відтворення "теракту в Раді", який планували Савченко та Рубан

Матіос розповів, що привезені Рубаном та Савченко з окупованих територій міни та міномети були придатними для стрільби.

10 травня було проведене експертне відтворення на полігоні теракту у Верховній Раді, який планували здійснити нардеп Надія Савченко та Володимир Рубан.

Про це в ефірі Радіо НВ розповів головний військовий прокурор Анатолій Матіос.

"Вчора ми провели експертне відтворення подій. І я хочу сказати, що міномети, які були привезені підозрюваним Рубаном та підозрюваною Савченко, ті міни, які були попередньо привезені окремо від мінометів, вчора були випробувані на полігоні в тій траєкторії як це планувалося. Тобто, обстріл Верховної Ради з території Труханового острова. Так ось, це діючі міномети, вони придатні для стрільби і для нанесення уражень", - заявив він.

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Матіос додав, що у нього склалася думка, що всі дані, які озвучив генпрокурор Юрій Луценко у Верховній Раді, коли оприлюднив подання на затримання та притягнення Савченко до відповідальності, "дійсно мали і мають місце".

Як повідомляв УНІАН, Савченко і керівник Центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимир Рубан, затриманий на лінії розмежування з арсеналом зброї, підозрюються у підготовці атак та держперевороту.

За даними слідства, Савченко і Рубан планували обстріляти будинки в урядовому кварталі Києва та вбити керівництво держави, а вночі захопити будівлю Верховної Ради. Савченко інкримінують вчинення кримінальних правопорушень, передбачених сімома статтями Кримінального кодексу України.

22 березня Верховна Рада надала згоду на притягнення Савченко до кримінальної відповідальності, затримання та арешт.

23 березня Шевченківський райсуд Києва обрав їй запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 59 діб - до 20 травня, без альтернативи внесення застави. Савченко в суді оголосила голодування та заявила, що не збирається втікати з України.

17 квітня Савченко пройшла допит за допомогою поліграфа в Головному управлінні СБУ у Києві та Київській області.