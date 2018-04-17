Савченко пройшла поліграф: адвокат розповів деталі допиту

Через два дні експерти мають визначитися з попередніми висновками допиту.

Народний депутат Надія Савченко, яка підозрюється у підготовці терактів та держперевороту, пройшла допит за допомогою поліграфа.

Про це кореспондента УНІАН повідомив адвокат Савченко Олег Соловей.

Він зазначив, що допит відбувся не в Київському науково-дослідному інституті судових експертиз (КНДІСЕ), як було заплановано раніше, а в Головному управлінні СБУ у Києві та Київській області.

Також адвокат додав, що не може повідомити, які саме питання ставили Савченко, оскільки вони становлять таємницю слідства.

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За словами Соловея, адвокати не знали, що допит Савченко відбуватиметься в управлінні СБУ і зранку прибули до КНДІСЕ, й лише там дізналися, що допит перенесено в СБУ.

За його словами, близько години з Савченко проводили процесуальні дії за відсутності адвокатів.

При цьому Соловей не виключив, що відсутності захисників на Савченко могли чинити тиск.

“У той проміжок часу, коли ми діставалися з КНДІСЕ до СБУ, Савченко залишалася зі слідчими й експертами фактично наодинці. Можливо, таким чином намагалися на неї вплинути. Але це припущення. Під час нашої відсутності на поліграфі її не допитували, але й без поліграфа можна задіювати різні елементи впливу, адже не забувайте, там були три психологи-поліграфологи, і навіть в момент “єлейної” розмови можна проводити якесь негласне тестування”, - сказав адвокат.

Разом з тим він додав, що Савченко не скаржилась захисникам на тиск за їхньої відсутності, водночас зауваживши, що впливати на людину можливо у такий спосіб, що вона навіть не помітить цього.

“Вона могла не сприймати це, не бачити нічого погано у розмові”, - зазначив Соловей.

Також він додав, що адвокати мають намір проконсультуватися з фахівцями на предмет того, чи міг бути застосований психологічний вплив на Савченко за їхньої відсутності.

Говорячи про самопочуття Савченко та її голодування, Соловей зазначив: “Офіційних заяв, крім тієї, яка вчора була озвучена, що вона продовжує голодування, не надходило. Самопочуття в неї достатньо гарне, ми пропрацювали цілий день в досить інтенсивному режимі, але Савченко справилася. Вона не втрачала самовладання, якими б каверзними не були запитання”.

Коментуючи результати допиту на поліграфі, Соловей зазначив, що ці висновки будуть додані до матеріалів кримінального провадження.

“Якщо дані експертизи підтвердять її невинуватість, то вони будуть однозначно враховані у судовому рішенні. Це ляже в доказову базу або сторони захисту, або сторони обвинувачення. А вже суддя надасть відповідну оцінку. Суд визначиться, чи будуть ці матеріали доказами, доказами прямими або непрямими винуватості чи невинуватості Савченко”, - наголосив адвокат.

Як повідомляв УНІАН, народний депутат Україна Надія Савченко має пройти експертизу на поліграфі, а з вчорашнього дня вона поновила голодування. Сьогодні стало відомо, що допит Савченко на поліграфі розпочався без присутності адвокатів та не в раніше анонсованому приміщенні.

Савченко та керівник Центру звільнення полонених «Офіцерський корпус» Володимир Рубан, затриманий на лінії розмежування з арсеналом зброї, підозрюються у підготовці терактів та державного перевороту. За даними слідства, Савченко і Рубан планували обстріляти будинки в урядовому кварталі та вбити керівництво держави, а також захопити будівлю парламенту.