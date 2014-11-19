Мер Полтави вимагає покарати Капліна, який сокирою виламав двері до його кабінету (документ)

Міський голова Полтави Олександр Мамай звернувся з відкритим листом до Президента України Петра Порошенка та Генерального прокурора України Віталія Яреми з приводу дій депутата Верховної Ради України Сергія Капліна.

Листи оприлюднені на сайті Полтавської міської ради.

Наголошується, що в листі, зокрема, йдеться про те, що дії народного депутата Капліна, вчинені ним 18 листопада 2014 року в приміщенні Полтавської міської ради, суперечать вимогам депутатської етики та загальновизнаним нормам моралі, а також компрометують не лише його самого, але Верховну Раду і державу загалом.

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Мамай звернувся до президента "як до гаранта додержання Конституції України", з проханням "забезпечити дотримання прав і свобод людини і громадянини". У той же час, Ярему мер попросив невідкладно вжити заходів прокурорського реагування та надати правову оцінку діям народного депутата Сергія Капліна.

Як повідомляв УНІАН, вчора в Полтаві народний депутат Сергій Каплін сокирою зламав двері кабінету мера Полтави Олександра Мамая, вимагаючи якнайшвидшої здачі будинку соціального житла в експлуатацію.

Міліція не втручалася в дії депутата.

В.о. начальника Полтавського міськвідділу міліції Сергій Бейгул повідомив, що правоохоронці не перешкоджали діям депутата, коли він рубав двері сокирою, пошкоджуючи комунальну власність міста, тому що «він є народним депутатом».