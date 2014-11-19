Мер Полтави вимагає покарати Капліна, який сокирою виламав двері до його кабінету (документ)
Міський голова Полтави Олександр Мамай написав відкритий лист до Президента України Петра Порошенка та Генерального прокурора України Віталія Яреми.
Міський голова Полтави Олександр Мамай звернувся з відкритим листом до Президента України Петра Порошенка та Генерального прокурора України Віталія Яреми з приводу дій депутата Верховної Ради України Сергія Капліна.
Листи оприлюднені на сайті Полтавської міської ради.
Наголошується, що в листі, зокрема, йдеться про те, що дії народного депутата Капліна, вчинені ним 18 листопада 2014 року в приміщенні Полтавської міської ради, суперечать вимогам депутатської етики та загальновизнаним нормам моралі, а також компрометують не лише його самого, але Верховну Раду і державу загалом.
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Мамай звернувся до президента "як до гаранта додержання Конституції України", з проханням "забезпечити дотримання прав і свобод людини і громадянини". У той же час, Ярему мер попросив невідкладно вжити заходів прокурорського реагування та надати правову оцінку діям народного депутата Сергія Капліна.
Як повідомляв УНІАН, вчора в Полтаві народний депутат Сергій Каплін сокирою зламав двері кабінету мера Полтави Олександра Мамая, вимагаючи якнайшвидшої здачі будинку соціального житла в експлуатацію.
Міліція не втручалася в дії депутата.
В.о. начальника Полтавського міськвідділу міліції Сергій Бейгул повідомив, що правоохоронці не перешкоджали діям депутата, коли він рубав двері сокирою, пошкоджуючи комунальну власність міста, тому що «він є народним депутатом».