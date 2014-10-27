У Полтавській області на своїх округах лідирують Жеваго і Каплін

Про це УНІАН повідомили в окружних комісіях.

Так, у Полтаві на окрузі №144 впевнено лідирує нинішній нардеп Сергій Каплін, який висувався від "Блоку Петра Порошенка".

В окрузі №145 (м. Полтава) лідирує нардеп від «Свободи», висуванець ВО "Свобода" Юрій Бублик.

В окрузі №146 (м. Кременчук) лідирує народний депутат, самовисуванець Юрій Шаповалов.

В окрузі № 147 (м. Миргород, Диканський, Зіньківський, Миргородський, Решетилівський, Шишацький райони) лідирує нинішній нардеп, самовисуванець Олег Кулініч.

В окрузі №150 (м Комсомольськ, Глобинський, Кременчуцький райони, частина Кременчука) лідирує нинішній нардеп, самовисуванець Костянтин Жеваго.

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В окрузі № 151 (Гадяцький, Гребінківський, Лохвицький, Пирятинський, Чорнухинський, частина Лубенського району) лідирує народний депутат, висуванець "Блоку Петра Порошенка" Тарас Кутовий.

Всього в Полтавській області вчора працювали 1 тис. 272 виборчі дільниці, з них: звичайних - 1 тис. 239; спеціальних - 33. В області створено 8 окружних виборчих комісій. Явка виборців, за даними ЦВК, становила 54,53%.