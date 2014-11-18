Депутат Каплін сокирою виламав двері до кабінету мера Полтави (відео)

Нардеп Сергій Каплін виламав двері до кабінетів першого заступника мера Полтави, начальника управління капітального будівництва, а також до кабінету мера Полтави Олександра Мамая.

Інцидент стався під час візиту 20 інвесторів будівництва соціального будинку у Полтаві до Полтавської міськради. Вони вимагали від влади скорішої здачі будинку в експлуатацію. Протестувальників очолив народний депутат України Сергій Каплін, повідомляє місцеве інтернет-видання Полтавщина.

Каплін з делегацією прийшов до приймальні міського голови і почав вимагати міського голову. Секретар повідомила, що він відсутній, як і перший заступник, а номера телефонів вона давати не буде.

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Сергій Каплін виламав двері до кабінету першого заступника мера В’ячеслава Стеценка, зайшов туди і виніс ручку зі словами "Подивіться, яка дорога ручка у першого заступника".

Як передає кореспондент УНІАН, він не став спілкуватися з заступниками мера Юрієм Левченко та Юрієм Кропивкою. Останнього Каплін штовхав в плечі та спину і тримаючи сокиру в руках, сказав, аби той йшов працювати.

Депутат спробував на міцність і двері до кабінету начальника управління капітального будівництва, але Володимира Годні там не було. Згодом затріщали двері до кабінету мера Олександра Мамая.

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"Своїми радикальними вчинками я довів Мамаю, що між нами, між громадою та ним самим, немає жодних зачинених дверей, жодних перешкод. І люди завжди зможуть його знайти, де б він не був, а його сьогодні бачили у Полтаві на особистому автомобілі, а не на офіційному прийомі громадян. Але прийде час, ми знайдемо його і хоч за ногу, хоч за шию направимо його в суд, який дасть йому оцінку за його вчинки", - наголосив Каплін.

Також політик наголосив, що в кабінеті мера він знайшов портрет Януковича.

"Стало очевидним, чого мер не хоче фінансово допомогти нашим воїнам — він чекає на російські танки у Полтаві, у місті, яке розташоване на кордоні із неспокійними областями та іншою Україною. Ми зараз будемо ініціювати питання про позачергові вибори міського голови, бо меру-сепаратисту у Полтаві не місце", - заявив Каплін.

Міліція не втручалася у дії депутата.

В.о. начальника Полтавського міськвідділу міліції Сергій Бейгул повідомив, що правоохоронці не перешкоджали діям депутата, коли він рубав двері сокирою, пошкоджуючи комунальну власність міста, бо «він є народним депутатом».