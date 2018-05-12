СБУ перевіряє причетність російських військових до передачі зброї Савченко і Рубану - Грицак

Грицак зазначив, що кримінальне провадження проти народного депутата Надії Савченко і керівника Центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимира Рубана передадуть до суду через декілька місяців.

Голова Служби безпеки України Василь Грицак заявив, що слідчі СБУ перевіряють інформацію про можливу причетність російських військових до передачі зброї народному депутату Надії Савченко та керівнику Центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимиру Рубану.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це Грицак повідомив журналістів під час робочого візиту до Черкаської області.

«На даний час слідчі СБУ перевіряють дійсно дані про причетність військовослужбовців, громадян РФ, збройних сил РФ до передачі зброї безпосередньо Надії Савченко та Володимиру Рубану. За результатами перевірки ви будете мати інформацію», - сказав голова СБУ.

За словами Грицака, «справа буде розслідувана, як написано в КПК, в розумні строки, і в найближчий час вона буде передана до суду», додавши, що це відбудеться протягом декількох місяців.

Коментуючи вчорашню заяву генпрокурора Юрія Луценко щодо отримання Савченко зброї від російських військових, Грицак зауважив, що Луценко є старшим у групі процесуальних керівників у справі, в якій фігурують Савченко і Рубан.

«Він вправі оприлюднити будь-яку інформацію», - додав голова СБУ.

Як повідомляв УНІАН, 11 травня генпрокурор Луценко заявив, що полковники збройних сил РФ видавали Савченко зброю для вчинення теракту у центрі столиці, додавши, що слідчі знають прізвища та інші дані цих військовослужбовців.

Савченко і керівник Центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Рубан, затриманий на лінії розмежування з арсеналом зброї, підозрюються у підготовці терактів та держперевороту. За даними слідства, Савченко і Рубан планували обстріляти будинки в урядовому кварталі Києва та вбити керівництво держави, а вночі захопити будівлю Верховної Ради.

Савченко інкримінують вчинення кримінальних правопорушень, передбачених сімома статтями Кримінального кодексу України.

22 березня Верховна Рада надала згоду на притягнення Савченко до кримінальної відповідальності, затримання та арешт.

23 березня Шевченківський райсуд Києва обрав їй запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 59 діб - до 20 травня, без альтернативи внесення застави. Савченко в суді оголосила голодовку та заявила, що не збирається втікати з України.