Названо причину смерті скандального 37-річного судді Бобровника

Суддя помер унаслідок серцевого нападу дорогою до лікарні.

У Києві помер суддя Солом'янського районного суду Олександр Бобровник.

За інформацією РБК-Україна, 37-річний Бобровник помер унаслідок серцевого нападу в кареті швидкої допомоги.

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Нагадаємо, у січні цього року дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя відкрила дисциплінарне провадження стосовно судді Солом’янського районного суду міста Києва Олександра Бобровника, якого у квітні минулого року звинувачували у вживанні алкоголю на роботі та вирішенні питань здійснення судочинства у не передбачений законом спосіб.

Бобровник також відомий тим, що розглядав справу голови Державної фіскальної служби Романа Насірова.

Також, за інформацією Української Гельсінської спілки, суддя Олександр Бобровник своїм рішення позбавив чоловіка квартири. За даним фактом відкрито кримінальне провадження.