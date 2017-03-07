Суд заарештував Насірова на 60 днів з можливістю внесення застави

Суддя Солом'янського районного суду міста Києва Олександр Бобровник частково задовольнив клопотання слідчих органів, передає кореспондент УНІАН.

Суд обрав для голови ДФС Романа Насірова запобіжний захід у вигляді тримання під вартою сроком 60 днів, до 30 квітня 2017 року із можливістю внесення застави у розмірі 100 мільйонів гривень.

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Окрім того, в разі внесення застави суд зобов'язав Насірова носити електронний пристрій контролю, здати паспорт громадянина України та паспорт для виїзду за кордон, а також утриматися від спілкування з іншими фігурантами кримінального провадження.

Окрім того, в ухвалі йдеться про те, що Насіров буде утримуватися під вартою з моменту проголошення цього рішення і до внесення застави, якщо така буде внесена.

Дана ухвала суду може бути оскаржена в Апеляційному суді міста Києва упродовж 5 днів.

Нагадаємо, що прокуратура вимагала внесення застави у розмірі 2 млрд грн. Таким чином, суд зменшив розмір застави у 20 разів.

Довідка. 2 березня детективи НАБУ у лікарні «Феофанія» вручили Насірову повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки).

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Слідство вважає, що Насіров протягом 2015-2016 років, діючи в інтересах народного депутата Олександра Онищенка, надав керівникам регіональних і територіальних органів ДФС незаконну вказівку приймати безпідставні рішення про розстрочення податкового боргу ТОВ «Фірма «Хас», ТОВ «Карпатнадраінвест», ТОВ «Надра Геоцентр». У цей період Насіров самостійно прийняв незаконні рішення про розстрочення грошових зобов’язань вказаних підприємств, які не мали на це законних підстав та не надали належні для цього документи. Такими рішеннями державі завдано збитків на суму майже 2 млрд грн.

3 березня Кабінет міністрів відсторонив Насірова від виконання обов'язків голови ДФС на час проведення розслідування.