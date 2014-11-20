Суд дозволив затримати лідерів бойовиків Гіркіна і Безлера

Як повідомили в управлінні зв'язків з громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури, суд задовольнив це клопотання ще 13 листопада.

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Раніше постановою Головного слідчого управління МВС від 4 листопада Ігор Гіркін і Ігор Безлер були оголошені в розшук.