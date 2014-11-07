Прес-секретар «Бєса» спростувала інформацію про його ліквідацію

Про це повідомляє «Газета.Ru».

«Він живий, здоровий. Я з ним на зв'язку. Українські спецслужби хочуть спровокувати нашу заяву, яку саме, я говорити не буду», - заявила вона.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні радник міністра оборони України Олександр Данилюк проінформував, що ватажок одного з бандитських формувань на Донбасі Безлер ("Бєс") був ліквідований російськими спецслужбами.

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У Службі безпеки України заявили, що не мають інформації про ліквідацію російськими спецслужбами Безлера.

Рада національної безпеки і оборони України перевіряє інформацію про вбивство терориста Ігоря Безлера «Бєса».