Прес-секретар «Бєса» спростувала інформацію про його ліквідацію
14:35, 07 листопада 2014Політика
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Прес-секретар Ігоря Безлера Олена Романова заявила, що він живий і постійно знаходиться на зв'язку.
Його прес-секретар заявляє, що тримає з Безлером зв'язок / Wikipedia
Про це повідомляє «Газета.Ru».
«Він живий, здоровий. Я з ним на зв'язку. Українські спецслужби хочуть спровокувати нашу заяву, яку саме, я говорити не буду», - заявила вона.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні радник міністра оборони України Олександр Данилюк проінформував, що ватажок одного з бандитських формувань на Донбасі Безлер ("Бєс") був ліквідований російськими спецслужбами.
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У Службі безпеки України заявили, що не мають інформації про ліквідацію російськими спецслужбами Безлера.
Рада національної безпеки і оборони України перевіряє інформацію про вбивство терориста Ігоря Безлера «Бєса».
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