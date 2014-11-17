Стрєлков поскаржився, що російська гуманітарка потрапляє на ринок "ДНР"

14:20, 17 листопада 2014
Суспільство
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Колишній ватажок самопроголошеної "ДНР" Ігор Стрєлков скаржиться на розкрадання гуманітарної допомоги на Донбасі.

Гиркин пожаловался на гуманитарку из России / gazeta.ru

Стрєлков (він же Гіркін) розповів «Газете.Ru» про розкрадання гуманітарної допомоги на Донбасі та інші гострі теми.

Зокрема, Гіркін повідомив, що російської державної допомоги недостатньо.

"В основному вона потрапляє на ринки, а не населенню. Одержувачі допомоги, які знаходяться на території республіки, вони несумлінні", - цитує Стрєлкова "Українська Правда".

"70% -80% цивільних, які залишилися в Донецьку, перебувають на межі голоду, поки їм є чим харчуватися, але цих запасів недостатньо. В основному залишилися старі і пенсіонери, та інваліди. Вони не мають можливості заробити. Пенсії не отримують, вони залежать від гуманітарної допомоги. Якщо її не буде, вони помруть від голодної смерті ", - додав Стрільців.

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При цьому бойовик поскаржився, що гуманітарна допомога від київської влади та українських олігархів доходить до населення благополучно.

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