Стрєлков поскаржився, що російська гуманітарка потрапляє на ринок "ДНР"
Колишній ватажок самопроголошеної "ДНР" Ігор Стрєлков скаржиться на розкрадання гуманітарної допомоги на Донбасі.
Стрєлков (він же Гіркін) розповів «Газете.Ru» про розкрадання гуманітарної допомоги на Донбасі та інші гострі теми.
Зокрема, Гіркін повідомив, що російської державної допомоги недостатньо.
"В основному вона потрапляє на ринки, а не населенню. Одержувачі допомоги, які знаходяться на території республіки, вони несумлінні", - цитує Стрєлкова "Українська Правда".
"70% -80% цивільних, які залишилися в Донецьку, перебувають на межі голоду, поки їм є чим харчуватися, але цих запасів недостатньо. В основному залишилися старі і пенсіонери, та інваліди. Вони не мають можливості заробити. Пенсії не отримують, вони залежать від гуманітарної допомоги. Якщо її не буде, вони помруть від голодної смерті ", - додав Стрільців.
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При цьому бойовик поскаржився, що гуманітарна допомога від київської влади та українських олігархів доходить до населення благополучно.