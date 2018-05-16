США обрали більш "амбітний" підхід у спілкуванні з Росією щодо війни в Україні - Волкер

Також дипломат зауважив, що США не обов'язково приєднуватися до нормандського формату, адже і без цього спілкування йде з усіма залученими в процес вирішення ситуації на Донбасі.

США перебувають у постійному контакті з європейськими партнерами. Захід єдиний в тому, щоб спонукати Росію до переговорів і припинення агресії.

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Водночас, Європа обрала «тактику маленьких кроків», а США - більш «амбітний» підхід у спілкуванні з Росією стосовно війни в Україні. Про це розповів спецпредставник США з питань України Курт Волкер в інтерв’ю Голосу Америки.

На питання про те, чи варто США приєднуватися до нормандського формату, Волкер відповів, що США контактують з усіма учасниками переговорів. "Ми маємо постійний діалог з Україною, дуже часто говоримо з Великобританією, Канадою, Швецією і, звичайно, з Францією та Німеччиною, як партнерами в Нормандському форматі і ми ведемо діалог з росіянами, тому я не думаю, що формальна участь в Нормандському процесі не багато що змінить для нас, або для них", - зазначив він.

"Цей інструмент – важливий і корисний і ми намагаємось його посилити. Наприклад, ми спілкувались з французами та німцями стосовно їхніх цілей і ми прагнемо їх підсилювати, наголошувати на окремих питаннях, таких, наприклад, як припинення вогню, відведення важкої зброї, які є важливими для них", - розповів Волкер.

Також він зазначив, що йде діалог і з Росією на більш стратегічному рівні, але безуспішно. " Ми хотіли спілкуватись про більш широке припинення конфлікту, виведення військ, встановлення миру і повного виконання Мінську. Це – виклик вищого порядку, адже кінцевою метою є мир і безпека людей, які тут є і це стане можливим, коли територію буде повністю повернено Україні", - розповів дипломат.

На питання про те чи розглянули б США прохання України увійти до норманського формату, Волкер відповів, що у США з Францією і Німеччиною інколи є різниця в тактичному підході. "Вони намагаються просуватись вперед маленькими кроками, намагаються проводити рівні переговори з обома сторонами, щоб зробити ці невеликі кроки. Це їхній підхід і ми його підтримуємо. Ми також намагаємось більш амбітно підходити до вирішення всього конфлікту. Потрібно, щоб Росія прийняла основоположне рішення припинити конфлікт і якщо ми цього досягнемо, ми, гадаю, зможемо досягти величезного прогресу", - сказав Волкер.

"Що стосується долучення США до нормандського формату, вважаю, це має бути узгоджено з партнерами нормандського формату, включаючи Францію та Німеччину стосовно того, що це корисно, але я не вважаю, що США мають проштовхувати себе на цю роль. Ми чудово спілкуємось навіть без статусу формального партнера", - зауважив дипломат, додавши, що в разі, якщо всі учасники нормандського формату захочуть приєднання до нього США, "то, звичайно, в адміністрації це будуть розглядати".