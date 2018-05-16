Волкер: навіть російськомовні говорять, що Донбас "необхідно повернути Україні"

Курт Волкер 15 травня відвідав Донбас і заявив про негативні наслідки російської агресії для продовольчої, економічної і екологічної ситуації в регіоні.

Спецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер відзначив, що навіть ті російськомовні мешканці Донбасу, з якими він зустрічався напередодні, хочуть, щоб Донбас, зрештою, повернули Україні.

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Як передає Голос Америки, дипломат зауважив, що це повністю суперечить кремлівській риториці.

"Цікаво, що вони всі спілкувались російською. Це, очевидно, етнічні росіяни. Всі проживають тут і всі говорять, що найважливіше – це мир і, що територію необхідно повернути Україні. Вони про це дуже чітко заявляли. Коли ми чуємо від російської влади, що російськомовне населення налаштоване проти України, відчуває загрозу, що це - етнічний конфлікт, – все це, очевидно, не так", – сказав Волкер.

Як повідомляв УНІАН, Курт Волкер 15 травня відвідав Донбас і заявив про негативні наслідки російської агресії для продовольчої, економічної і екологічної ситуації в регіоні.