У США не наважилися надати Україні летальну зброю – ЗМІ

Про це повідомили офіційні представники Штатів, пише ZN.UA з посиланням на Reuters.

Водночас США мають намір збільшити поставки нелетальної зброї Україні, включаючи забезпечення України першими військовими автомобілями Хамві.

За інформацією агентства, саме про це розповість в рамках свого візиту в Україну віце-президент США Джон Байден, який в четвер ввечері прилетів до Києва.

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Як зазначає Reuters, таке рішення Америки мало відповідає тому проханню, з якими звертався президент України Петро Порошенко в рамках свого візиту в США у вересні. Тоді президент України закликав Штати надати Україні летальне озброєння.

Джерело в адміністрації президента США зазначило, що прийшли до думки, що в Україні достатньо летальної зброї.

Більш того, повідомляється, що в Білому Домі справді була тривала суперечка про те, чи потрібно надати Україні важке озброєння. Однак зупинилися на думці, що поставки зброї в Україні стимулюватимуть Росію до ескалації конфлікту.

У Держдепартаменті також заявили, що рішення США щодо ненадання Україні зброї летальної дії залишається незмінним.

«Наша позиція щодо надання Україні допомоги летальною зброєю залишається незмінною. Ми, як і раніше, вважаємо, що немає військового рішення. Але у світлі останніх дій Росії, про що говорив учора Блінкен у своєму виступі, це те, на що ми маємо звернути увагу», – зазначив директор зі зв’язків із пресою Державного департаменту США Джеффрі Ратке.

Так він прокоментував заяву заступника радника президента США з національної безпеки Тоні Блінкена, який заявив, що Сполучені Штати можуть переглянути політику ненадання летальної допомоги Україні.