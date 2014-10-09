США готують програму з надання Україні летального озброєння
01:06, 09 жовтня 2014Політика
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США працюють над програмою з надання Україні летального озброєння
США готують програму з надання Україні летального озброєння/ zr.ru
Про це заявив помічник міністра оборони США з питань міжнародної безпеки Дерек Шоллей під час свого виступу у Вашингтоні, повідомляє Голос Америки.
"Так, Порошенко просив нас про летальну допомогу. Ми вирішили не надавати її на даному етапі. Ми працюємо над програмою, яка може привести до надання летальної допомоги", - сказав Шоллей.
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"Ми також працюємо над тим, щоб відновити українські військово-морські сили. Ми хочемо бачити Україну та її армію сильними", - сказав помічник міністра оборони США.
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