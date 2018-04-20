Антимайдан. Вони повертаються...

Учора українські патріотичні Інтернет-джерела закликали “Встати і вийти” з самого ранку до Верховної Ради з жовто-блакитною стрічкою, яка символізує кольори національного прапору.

“Ми - не помаранчеві, ми - українці”, йшлося у заклику організаторів акції, які вимагають невідкладно затвердити склад Конституційного суду й створити дієздатну демократичну коаліцію.

Але...

Перший ешелон демонстрантів сьогодні вранці чекав уже на підступах до Ради. Проте майдан перед парламентом ряснів блакитними (“регіональними”) та червоними (комуністичними) стягами.

У глибині Маріїнського парку теж проглядалися “регіональні” символи – там розташувалися кілька десятків блакитних наметів, наповнених їжею та напоями. Очевидно, для підгодовування приїжджих.

Окремо від них стояли люди з білими прапорцями та червоними серцями на них. Усього кілька десятків активістів БЮТ скупчилися, не знаючи куди податися – практично з усіх боків вони були оточені ідеологічними ворогами.

А ті зі щасливими посмішками розмахували своїми прапорами та плакатами, що відправляють Юлю... куди подалі.

А коли на майдан з мікрофоном вийшов їхній шеф - Віктор Янукович, - блакитні відчули просто ейфорію. Янукович заспівав дифірамби своїм послідовникам та оди новій, “антикризовій”, яку вже встигли охрестити антиукраїнською, коаліції.

Його швиденько “благословили” колеги по партії та якийсь батюшка й відправили до сесійної зали – обиратися “народним” прем’єром.

Комуністи та соціалісти продовжили “святкування” співом Інтернаціоналу й пісень на тексти Єсеніна.

У цей же час Студентське братство, яке подавало заявку на пікет, намагалося припнутися десь за блакитними прапорами й провести свій захід. Але, як розповів його голова Олег Яценко, один із розгорнутих транспарантів з написом “Ні – реваншизму!” молодики з ПР тут же розірвали на клоччя. “Нам згадали події у Феодосії місячної давності, коли ми пікетували Будинок офіцерів ЧФ РФ, - каже голова Студенсткого братства. – Здається, це вони ж і були”. Міліція, за словами Яценка, на конфлікт не зреагувала. Пізніше йому вдалося зробити знімок зі списками студентів, які нібито отримують платню за участь в акції Партії регіонів. “Блакитні” одразу ж вихопили в нього фотокамеру, але цього разу втрутилися міліціонери, і камеру повернули господареві.

Студенти й активісти БЮТ, що були в значній меншості, створили живий коридор на одному з підходів до парламенту. І чим активніше вони намагалися зайняти диспозицію, тим більше накалялася ситуація. Це нагадувало помаранчевий майдан у моменти протистояння двох таборів.

Пенсіонери дискутували між собою, молодь – між собою. “Снова бандеровцев понаїхало, Амєріку поддєрживать”, - почув я від молодика з дуже короткою стрижкою. Коротше кажучи, бритоголового. Тільки от, думаю, незрозуміло, чому “регіонали” ображаються, коли їх називають бритоголовими...

Молодь із жовто-блакитними стрічками скандувала “Геть бандитів” та “Україна!” Біло-блакитні - у відповідь – “Янукович!”

“А що, Янукович – це не Україна?” – поцікавився літній чоловік у свого біло-блакитного візаві. Той не знайшовся, що відповісти, розпочалася сварка. Далі було чути лише фрази на кшталт “Донбасс порожняк нє гоніт”.

Дмитро Стаховський, фото автора