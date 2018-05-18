У Кремлі анонсували переговори Макрона і Путіна щодо України

24-25 травня Макрон відвідає Санкт-Петербург.

У Кремлі анонсували переговори президентів Франції та Росії Еммануеля Макрона і Володимира Путіна щодо України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі російського президента, 24-25 травня Макрон на запрошення Путіна відвідає Санкт-Петербург з офіційним візитом і візьме участь як почесний гість у заходах Петербурзького міжнародного економічного форуму.

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«Заплановано проведення переговорів на вищому рівні, у ході яких передбачається обговорити розвиток двостороннього російсько-французького співробітництва та актуальні міжнародні і регіональні питання, включаючи ситуацію навколо Спільного всеосяжного плану дій щодо іранської ядерної програми, сирійське врегулювання і внутрішньоукраїнську кризу», - йдеться у повідомленні (УНІАН: російська сторона окупацію Криму і частини Донбасу традиційно називає «внутрішньоукраїнською кризою»).

До підписання підготовлено низку спільних документів, зазначається у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко заявив, що його переговори з канцлером Німеччини Ангелою Меркель і президентом Франції Еммануелем Макроном у німецькому Аахені 10 травня були потрібні, щоб «дотиснути» Росію в питанні розгортання миротворчої місії на Донбасі і виведення окупаційних військ з території України.

Перший заступник голови Верховної Ради, представник України у гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко висловила сподівання на прогрес у питанні звільнення українських заручників після переговорів Меркель і Макрона з Путіним.

Зустріч Меркель з Путіним запланована сьогодні, 18 травня в Сочі.

За даними на кінець січня, бойовики утримують в Донбасі 108 українців. 64 громадянина України є політичними в'язнями в РФ.