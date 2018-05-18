Глава МЗС України відреагував на пропозицію підірвати Кримський міст

"Щойно прочитав колонку Тома Рогана. Смішно. Я ніколи не говорив з цією людиною", - заявив Клімкін.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив про те, що не говорив з журналістом Томом Роганом, який є автором скандальної публікації з закликом підірвати Кримський міст.

Сама колонка Рогана не варта уваги, написав глава МЗС України в Twitter.

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"Щойно прочитав колонку Тома Рогана. Смішно. Я ніколи не говорив з цією людиною і насправді цю статтю навіть не варто коментувати. Не впевнений, чи хоче він мене представити як героя, або як злочинця. Насправді, це не має значення. Схоже на чергову російську провокацію", - написав Він.

Як повідомляв УНІАН, 15 травня видання The Washington Examiner опублікувало статтю Тома Рогана із закликами підірвати Кримський міст. Роган, зокрема, написав, що «Україна тепер повинна знищити елементи мосту», і що у неї є кошти для нанесення авіаударів».

Після цього в Посольстві РФ в США попередили Рогана про кримінальну відповідальність за пропозицію підірвати міст в окупований Крим. У диппредставництві заявили, що чекають від The Washington Examiner пояснень, наскільки даний матеріал відображає його редакційну політику.

18 травня автор статті про підрив Кримського моста заявив, що поспілкувався з Климкиным.