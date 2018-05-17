У Путіна відреагували на заклик американського журналіста знищити Кримський міст

15 травня видання The Washington Examiner опублікувало статтю Тома Рогана із закликами підірвати Кримський міст. Роган, зокрема, написав, що «Україна тепер має знищити елементи моста», і що у неї «є засоби для нанесення авіаударів».

У Кремлі назвали «божевіллям» публікацію американського видання The Washington Examiner про необхідність знищити недавно відкритий міст з Росії до тимчасово окупованого Криму.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це журналістам сказав прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, відповідаючи на запитання, як у Кремлі розцінюють публікацію американського журналу.

«Це можна, звичайно, оцінювати, як таке божевілля. Я б навіть сказав, напевно, це просто такий потворний прояв неякісної журналістики, але межує із закликами, на які насправді мають звернути увагу правоохоронні органи, в тому числі і Сполучених Штатів Америки», - зазначив Пєсков.

Читайте такожУ Росії відповіли на заклик журналіста підірвати Кримський міст

Як повідомляв УНІАН, 15 травня президент РФ Володимир Путін відкрив Керченський міст.

Про необхідність побудувати перехід через Керченську протоку Путін заявив відразу після анексії Криму - в березні 2014 року. Його обіцяли побудувати до 2018 року, а здати в експлуатацію - влітку 2019.

Наявність моста негативно вплинула на роботу українських портів у Маріуполі і Бердянську, оскільки не всі кораблі можуть пройти під цією спорудою.

15 травня видання The Washington Examiner опублікувало статтю Тома Рогана із закликами підірвати Кримський міст. Роган, зокрема, написав, що «Україна тепер має знищити елементи моста», і що у неї «є засоби для нанесення авіаударів».

Після цього в Посольстві РФ в США попередили Рогана про кримінальну відповідальність за пропозицію підірвати міст в окупований Крим. У диппредставництві заявили, що очікують від The Washington Examiner пояснень, наскільки даний матеріал відображає його редакційну політику.