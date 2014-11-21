НАТО фіксує пересування військ РФ у напрямку лінії перемир'я на Донбасі

НАТО фіксує пересування російських військ та техніки у напрямку встановленої лінії перемир’я на Донбасі. Про це заявив генеральний секретар альянсу Єнс Столтенберґ у Литві у п’ятницю, 21 листопада, передає Радіо Свобода.

«Ми бачимо нарощування військ, ми бачимо пересування військових, обладнання, танків, артилерії, а також входження військових літаків у повітряний простір України. Також ми бачимо рух військ вздовж лінії, яка, як очікувалося, мала стати лінією припинення вогню. Також ми бачимо рух військ на захід через схід України», – зазначив Столтенберґ.

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У Раді національної безпеки й оборони України 21 листопада заявили, що Росія вперше з 5 вересня, коли було оголошено про режим припинення вогню на сході України, відновила артилерійські обстріли української території.

За даними ООН, за час оголошення перемир’я, станом на 18 листопада на Донбасі загинули 957 людей.

Україна звинувачує Росію у постачанні зброї і військових на допомогу сепаратистам на Донбасі. Росія підтримує сепаратистів, але заперечує, що бере безпосередню участь в конфлікті.