Генсек НАТО: цивілізований світ повинен захистити Україну, Молдову і Грузію
08:10, 21 листопада 2014Політика
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Цивілізований світ повинен захистити Україну, Молдову і Грузію, і їх право на вибір, вільний від політичних загроз і санкцій.
REUTERS
Про це генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг заявив під час візиту в Естонію, йдеться у сюжеті ТСН.Ніч.
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Йенс Столтенберг переконаний, що необхідно посилити присутність НАТО в країнах Балтії. За його словами, в цьому році натовські перехоплювачі здіймались в небо вдвічі частіше, ніж зазвичай - 400 разів. Усе через збільшення російської активності в небі, зокрема, над Чорним, Балтійським і Норвезьким морями.
Порушення авіапростору російськими ВПС НАТО вважають загрозою для пасажирських перевезень.
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