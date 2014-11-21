Генсек НАТО: цивілізований світ повинен захистити Україну, Молдову і Грузію

Про це генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг заявив під час візиту в Естонію, йдеться у сюжеті ТСН.Ніч.

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Йенс Столтенберг переконаний, що необхідно посилити присутність НАТО в країнах Балтії. За його словами, в цьому році натовські перехоплювачі здіймались в небо вдвічі частіше, ніж зазвичай - 400 разів. Усе через збільшення російської активності в небі, зокрема, над Чорним, Балтійським і Норвезьким морями.

Порушення авіапростору російськими ВПС НАТО вважають загрозою для пасажирських перевезень.