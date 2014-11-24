Грібаускайте: деяка наша допомога Україні не для публічного обговорення

Про це заявила президент Литви Даля Грібаускайте в інтерв'ю ТСН. "Деякі деталі не для широкого обговорення. Не все, але деяка допомога, яку ми здійснюємо вже сьогодні, не для публічного обговорення", - зазначила вона.

Читайте такожГрібаускайте виступає за надання Україні військової допомоги від ЄС

"Про неї ми будемо говорити з вашим урядом і президентом у понеділок. Зі мною в складі делегації буде троє міністрів - міністр закордонних справ, міністр оборони і міністр енергетики. Ці посади вже про щось говорять", - зазначила Даля Грібаускайте.

Вона також зазначила, що виступає за надання Україні військової допомоги від Євросоюзу. "Я думаю, що ініціатив (надання допомоги ЄС) має бути багато сьогодні, особливо там, де мова йде про допомогу Україні. Це повинна бути військова підтримка", - сказала президент Литви, підкресливши, що ця допомога повинна надходити в будь-якій формі - економічній, фінансовій.

Даля Грібаускайте зазначила, що невся допомога полягає в грошах. "Іноді великі гроші є погано спрямованими, корумповано спрямованими, вони марні. І це проблема з Україною. Ми готові допомагати, але якщо Україна не подолає свою корупцію в управлінні державою, будь-які суми будуть викинуті на вітер", - підкреслила президент Литви.

"Про це ми також будемо говорити з вашими керівниками. Говорити від імені Литви, ЄС, донорів, адже донори повинні довіряти українській владі", - додала вона.

"Просякнутий корупцією апарат державного управління і правова система - найслабша ланка, яку Кремль використовує у власних цілях. І у донорів це викликає величезний сумнів", - підкреслила Даля Грібаускайте.

За її словами, незважаючи на те, що щоденне життя чиновників просякнуте війною, відкладати реформи не можна. "Все це треба робити одночасно", - сазала президент Литви.