США вже виділили Україні майже 320 млн дол. допомоги

Сполучені Штати Америки як допомогу виділили Україні майже 320 млн дол, повідомляє прес-служба Білого дому.

«Уряд США на даний час виділив майже 320 млн дол як допомогу Україні цього року на додаток до кредиту в розмірі 1 млрд дол, наданого в травні 2014 року. США готові продовжувати працювати з нашими партнерами, щоб забезпечити Україну достатнім фінансуванням, яке допоможе стабілізувати економіку і здійснити вкрай необхідні реформи», - сказано в повідомленні.

Зокрема, уряд США виділив Україні більш як 118 млн. дол. у вигляді устаткування і проведення навчання для українських військових, для того, щоб допомогти Україні краще контролювати свій кордон і зберігати свою територіальну цілісність. Ця допомога включає надання бронежилетів, касок, транспортних засобів, тепловізорів, важкої інженерної техніки, патрульних катерів, пайків, наметів та іншого устаткування.

Крім того, США виділили кошти на забезпечення потреб внутрішньо переміщених осіб в Україні, а також підтримку вразливих груп населення в Луганську і Донецьку.

Допомога, ініційована американським урядом, також була направлена на підтримку антикорупційних ініціатив української влади, енергетичної безпеки України, диверсифікацію торговельних потоків з країни.

При цьому Адміністрація президента США також запросила у Конгресу ще 45 млн дол, щоб допомогти Україні в забезпеченні власного захисту.

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Як повідомляв УНІАН, напередодні американські військові передали українським Збройним силам 3 із запланованих 20 радарних систем для боротьби з мінометним вогнем.